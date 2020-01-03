Hem kulüp başkanı, hem program sunucusu

Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan’ın hazırlayıp sunduğu, Mavi Karadeniz TV ekranlarında yayınlanan ‘Spor Sanat Panorama’ programı her hafta sonu saat 21.00-23.00 saatleri arasında izleyicilerle buluşuyor.

Çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Subaşı, “Ekranlarda birçok spor programı var ve hepsinde birbirinde değerli sunucular, konuklar mevcut. Bununla beraber Spor Sanat Panorama olarak her iki alanda bilgi sahibi iki kişi olarak bir fark yarattığımıza inanıyorum. Amatör sporun içinden geliyorum, 10 yıldır faal olarak başkanlık yapıyorum ve amatörlerin sorunlarını çok iyi biliyorum. Amatörlerin sesini duyurabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.