Hem imam hem de lisanslı futbolcu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHem imam hem de lisanslı futbolcu!
GeriFutbol Hem imam hem de lisanslı futbolcu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
05.12.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Hem imam hem de lisanslı futbolcu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem imam hem de lisanslı futbolcu!

Manisa Salihli’ye bağlı Emirhacılı Mahallesi Camisi’nde imam olarak görev yapan 31 yaşındaki Muhammet Varol, aynı zamanda mahallenin amatör kümede mücadele eden Emirspor Kulübü’nde futbol oynuyor.

Salihli’ye 3 yıl önce tayini çıkan Varol, namaz vakitlerinde cübbesini giyip cami cemaatine namaz kıldırırken, hafta sonları ise mahallenin takımı için yeşil sahada ter döküyor. Geçen sezon Emirspor Başkanı Mustafa Yüksel’in teklifi üzerine takımda oynamaya başladığını söyleyen futbolcu imam, "Takımda yer alıp almayacağımı sordu. Ben de çocukluğumdan beri futbola ilgi duyduğum, halı saha turnuvalarına katıldığım için teklifi kabul ettim. Geçmişte amatör kategoride başarılar elde eden Emirspor’da lisanslı olarak forma giyiyorum" dedi.

Bir imam olarak halkın ve cemaatin gözünde ayrı bir ufuk açtığını belirten Varol, "Amacımız spora ve sportmenliğe bakışı düzeltmek. Zaman zaman futbolcu arkadaşlarımı motive etmek için uğraşıyorum. Bana mahallemizde her kesim destek veriyor. Maça girdiğim zaman taraftarların yoğun bir ilgisi oluyor. Tabi buda bende büyük bir heyecana neden oluyor" diye konuştu. Emirspor Teknik Direktörü Akın Kahraman, ligde iyi bir hava yakaladıklarını dile getirip, "İmam arkadaşımızı Salihli’de halı saha maçlarından tanıyordum. Spor aktivitesi oldukça yüksek birisi" diye konuştu. Başkan Mustafa Yüksel, Muhammet Varol’un takıma hem saha içi hem de saha dışında önemli destek verdiğini söyledi. Takım kaptanı Mert Güldüren de Varol’un takımın malzeme ihtiyacı konusunda da sorumluluk aldığını belirtti.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 505Manchester United - Arsenal
    1
    2,5Üst
    1,40
    8920kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Cenk Tosun'a yol göründü! İtalyan golcü...

Bom E-Team GT Kupası’nda finalistler belli oldu!

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde