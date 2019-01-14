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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hem gençleşiyor hem kazanıyor

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Hem gençleşiyor hem kazanıyor

Yaş ortalamaları 31, yıllık ücretleri 7 milyon Euro olan Fabri, Tosic, Pepe, Babel, Mitrovic’i gönderip 16 milyon Euro bonservis geliri elde eden Beşiktaş, 25.3 yaş ortalamasına sahip 7 yeni transferi için toplam 10.8 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süredir futbol takımının yaşlı ve pahalı olduğuna belirtip, “Kadroyu gençleştirmeye ve ekonomik hale getirmeye mecburuz” ifadesini kullanıyordu. Bu sözleriyle kadroda revizyona gideceklerini işaret eden Orman, bu yolda ilk adımı geçtiğimiz mayıs ayında atarak, 31 yaşındaki Dusko Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Çin’in Guangzhou R&F takımına sattı. Ardından 26 yaşındaki Matej Mitrovic 3.5 milyon Euro’ya Club Brugge’e, 31 yaşındaki kaleci Fabri de 6 milyon Euro’ya Fulham’a verildi.

PEPE YILDA 5 MİLYON EURO ALIYORDU

Tosic, Mitrovic ve Fabri’nin bonservislerinden toplam 14 milyon Euro kazanan Beşiktaş, oyunculara 2018-19 sezonu için ödeyeceği yıllık 3 milyon 450 bin Euro’dan da kurtulmuş oldu. Bu futbolcuları, yılda 5 milyon Euro kazanan Pepe takip etti. Porto ile anlaşan 35 yaşındaki stoper her ne kadar bedavaya gitmiş olsa da ikinci yarı için kendisine ödenmesi gereken 2.5 milyon Euro kasada kaldı. Beşiktaş, dün de 32 yaşındaki Babel’i 2 milyon Euro’ya Fulham’a gönderirken, bu oyuncuya ikinci devrede ödeyeceği 1 milyon 50 bin Euro ile birlikte 3 milyon 50 bin Euro tasarruf edildi.

GÜVEN 19, DORUKHAN 22 YAŞINDA

Yaş ortalamaları 31 olan 5 futbolcunun gönderilmesi sonrasında Beşiktaş’ın toplam tasarrufu 23 milyon Euro’ya ulaştı. Siyah beyazlılar buna karşın yaş ortalamaları 25.3 olan 7 oyuncuyu (Burak Yılmaz 33, Ljajic 26, Karius 25, Isimat-Mirin 27, Dorukhan Toköz 22, Umut Nayir 25 ve Güven Yalçın 19) kadrosuna kattı. 7 oyuncu için toplam 4 milyon 510 bin Euro bonservis ücreti ödeyen Beşiktaş, oyunculara ise bu sezon toplam 6 milyon 330 bin Euro verecek. Böylelikle Beşiktaş bu sezon transfer operasyonlarından 12 milyon 160 bin Euro kâr elde etmiş oldu.

Hem gençleşiyor hem kazanıyor

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