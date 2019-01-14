Hem gençleşiyor hem kazanıyor
Yaş ortalamaları 31, yıllık ücretleri 7 milyon Euro olan Fabri, Tosic, Pepe, Babel, Mitrovic’i gönderip 16 milyon Euro bonservis geliri elde eden Beşiktaş, 25.3 yaş ortalamasına sahip 7 yeni transferi için toplam 10.8 milyon Euro ödeyecek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süredir futbol takımının yaşlı ve pahalı olduğuna belirtip, “Kadroyu gençleştirmeye ve ekonomik hale getirmeye mecburuz” ifadesini kullanıyordu. Bu sözleriyle kadroda revizyona gideceklerini işaret eden Orman, bu yolda ilk adımı geçtiğimiz mayıs ayında atarak, 31 yaşındaki Dusko Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Çin’in Guangzhou R&F takımına sattı. Ardından 26 yaşındaki Matej Mitrovic 3.5 milyon Euro’ya Club Brugge’e, 31 yaşındaki kaleci Fabri de 6 milyon Euro’ya Fulham’a verildi.
PEPE YILDA 5 MİLYON EURO ALIYORDU
Tosic, Mitrovic ve Fabri’nin bonservislerinden toplam 14 milyon Euro kazanan Beşiktaş, oyunculara 2018-19 sezonu için ödeyeceği yıllık 3 milyon 450 bin Euro’dan da kurtulmuş oldu. Bu futbolcuları, yılda 5 milyon Euro kazanan Pepe takip etti. Porto ile anlaşan 35 yaşındaki stoper her ne kadar bedavaya gitmiş olsa da ikinci yarı için kendisine ödenmesi gereken 2.5 milyon Euro kasada kaldı. Beşiktaş, dün de 32 yaşındaki Babel’i 2 milyon Euro’ya Fulham’a gönderirken, bu oyuncuya ikinci devrede ödeyeceği 1 milyon 50 bin Euro ile birlikte 3 milyon 50 bin Euro tasarruf edildi.
GÜVEN 19, DORUKHAN 22 YAŞINDA
Yaş ortalamaları 31 olan 5 futbolcunun gönderilmesi sonrasında Beşiktaş’ın toplam tasarrufu 23 milyon Euro’ya ulaştı. Siyah beyazlılar buna karşın yaş ortalamaları 25.3 olan 7 oyuncuyu (Burak Yılmaz 33, Ljajic 26, Karius 25, Isimat-Mirin 27, Dorukhan Toköz 22, Umut Nayir 25 ve Güven Yalçın 19) kadrosuna kattı. 7 oyuncu için toplam 4 milyon 510 bin Euro bonservis ücreti ödeyen Beşiktaş, oyunculara ise bu sezon toplam 6 milyon 330 bin Euro verecek. Böylelikle Beşiktaş bu sezon transfer operasyonlarından 12 milyon 160 bin Euro kâr elde etmiş oldu.
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