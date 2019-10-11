Helal olsun Dorukhan!
Euro 2020 Elemeleri'nde oynanan Türkiye - Arnavutluk mücadelesinde, büyük bir sürpriz vardı.
Beşiktaş'ta dizinden ağır sakatlık yaşayan milli futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyattan çıktıktan kısa bir süre sonra soluğu Türkiye - Arnavutluk maçında aldı.
Ağır sakatlığında rağmen ayağa kalkan ve İstiklâl Marşı'nı coşkuyla okuyan milli futbolcu, takımın bir diğer sakat ismi Cengiz Ünder ile birlikte mücadeleyi seyretti.
Milli takım, geçirdiği operasyonun ardından topluca Dorukhan'ı ziyaret etmiş ve burada duygusal anlar yaşanmıştı.
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