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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.11.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Hekimoğlu Trabzon, rakibi Şanlıurfa'nın deplasman masraflarını karşıladı

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Hekimoğlu Trabzon, rakibi Şanlıurfa'nın deplasman masraflarını karşıladı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yarın Trabzon’da oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor müsabakasına konuk ekibin maddi imkansızlıklar dolayısıyla gelemeyeceğini açıklaması üzerine, Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu, Şanlıurfaspor’un deplasman masraflarını karşılama teklifinde bulundu.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yarın saat 13.00’te Hekimoğlu Trabzon ile Şanlıurfaspor arasında Trabzon’da oynanacak 11’inci hafta mücadelesi öncesi, konuk ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaşmaya gelemeyeceğine açıkladı. Bunun üzerine Trabzon temsilcisinin yönetim kurulundan benzerine az rastlanacak bir teklif geldi. Hekimoğlu Trabzon yönetim kurulu, Şanlıurfaspor’un bütün masraflarını karşılamak istediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kardeş kulüplerimizden Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar dolaysıyla Trabzon’a gelemeyeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bizler Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak, Şanlıurfaspor’un bütün masraflarını karşılamak ve onları şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.

CELİL HEKİMOĞLU: TEKLİFİMİZDEN SONRA ŞANLIURFA, TAKIMINA SAHİP ÇIKTI

Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’nın Trabzon’un kardeş şehri olduğunu belirterek, “Geçmişte Şanlıurfa’da oynanan kupa finalinde Şanlıurfalılar Trabzon taraftarını evlerinde ağırlamıştı. Şanlıurfa’yı çok seviyoruz ve ‘Acaba bir desteğimiz olabilir mi?’ diye düşündük. Ama Şanlıurfaspor kendi imkanlarıyla maça geliyor. Mesajlaşmadan sonra Şanlıurfa takıma sahip çıktı. Şu an kendi imkanlarıyla geliyorlar. Biz tüm masrafları karşılamayı taahhüt ettik ama onlar kendi otobüsüyle geliyorlar. Otel rezervasyonunu da yaptılar. Şu an bir şeylere ihtiyaçları yok” diye konuştu.

Hekimoğlu Trabzon, rakibi Şanlıurfanın deplasman masraflarını karşıladı

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