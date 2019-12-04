Hekimoğlu Trabzon FK 0-1 Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir, 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti.
Vakıfkebir İlçe Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantaj yakaladı.
Başakşehir'in tek golünü 5. dakikada penaltıdan Demba Ba attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Aleksic'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu takip eden Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1
23. dakikada Aleksic'in sağ çaprazdan kullandığı direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kale direği dibinde iyi yer tutan kaleci Bekir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde Miguel Vieira'nın Mertcan Çam'a müdahalesinde hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Taha Balcı'nın kullandığı penaltı atışını Volkan Babacan kurtardı.
38. dakikada Mercan Çam'ın derinlemesine pasında kaleyi karşısında gören Taha Balcı'nın sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
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