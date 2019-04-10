Heerenveen, Riekerink ile yollarını ayırdı
Hollanda ekibi Heerenveen teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verdi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Riekerink, Heerenveen'in başında çıktı 32 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.
29. haftası sona eren Hollanda Eredivisie'de Heerenveen 36 puanla 10. sırada yer alıyor. Hollanda ekibini sezon sonuna kadar Johnny Jansen'in çalıştıracağı açıklandı.
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