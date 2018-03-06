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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:‘Son Şampiyon’ olmak için karşılaşacaklar!

eSpor
06.03.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Hedefleri oyun dünyasında daha çok kariyer

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Women in Games Türkiye’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen 3-4 Mart’ta İTÜ Magnet’de düzenlediği etkinlik İzmir’den Ankara’ya, Çanakkale’den Bartın’a Türkiye’nin dört bir yanından oyun endüstrisinde yer almak isteyen genç kızlara ücretsiz eğitim ve networking imkânı sağladı.

İki gün boyunca İTÜ Magnet’in ilham verici ortamında oyun dünyasında değer yaratan geliştiriciler,tasarımcılar, yapımcılar ile birlikte sektörü yakından tanıma ve oyun tasarlama fırsatı elde ettiler.

Netmarble’dan Burcum Taşkaya’nın Game Operation’ı, No-pact Studio’nun Kurucusu Cem Buğra’nın Game Design’ı, Ceidot’un Kurucusu Erkan Bayol’un Game Development’ı, anlattığı ve deneyimlerini paylaştığı eğitimde keynote konuşmasını Mevlüt Dinç yaptı. Mentornity’nin Kurucusu Serkan Çelik Wing Academy üyelerinin Oyunder’den ücretsiz alabilecekleri mentorluk hizmetini tanıttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Tuğçe Akar oyun geliştiren şirketlere Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerini aktardı. Oyunder Başkanı Tansu Kendirli, oyun konseptinin lisanslanması hakkında önemli bilgileri paylaşırken Ercan Altuğ Yılmaz oyunlaştırmanın geleceği hakkında eşsiz sunumuyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İkinci günde ise Codemodeon’un kurucusu VR/AR Workshop’u ile Yağız Hatay sanal ve arttırılmış gerçekçiliğin yakın gelecekte oyun dünyasını nasıl etkileyeceğini anlatırken, “Oyun 8. Sanattır” sunumuyla Recontact:Istanbul serilerinin yaratıcısı Eray Dinç katılımcılara yenilikçi workshopu ile Insta-story’de oyun tasarlattı.

Oyun tasarımcısı Gizem Kunt, oyun geliştiricileri Deniz Vural ve Özge Çarıkçı’nın yönetim kurulunda olduğu Women in Games Türkiye’nin başkanlığını oyun yapımcısı Simay Dinç üstleniyor. Üç yıl önce Oyunder’in bünyesinde Recontact Digital Arts’ın kurucu ortağı Simay Dinç tarafından kurulan Women in Games Turkiye hız kesmeden büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Çok yakında Women in Games Ankara ve Women in Games İzmir yapılanmalarını duyuracaklarını belirten Dinç, Türkiye’nin her köşesinde sanata, teknolojiye ilgi duyan kadınlara ulaşmaya hedeflediklerini belirtti.

‘Amacımız kadınlarınyenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle oyun endüstrisinde yer almasını sağlamak. Oyun sektörün de kariyer yapmayı hedeflemiş kadınlar, kadın girişimciler, karakterlerini, eserlerini, tecrübesini ve teknik kapasitesini sektör paydaşları ile paylaşmak isteyenler, dijital sanatı merak eden, ilgi duyan ve bir parçası olmak isteyen öğrencileri Women in Games Türkiye’nin bir parçası olarak öğrenmeye, paylaşmaya, ilham olmaya bekliyoruz. Eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi www.wing.oyunder.org’dan ya da Women in Games Türkiye’nin Facebook ve Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Dünya'da oyun endüstrisi 109 milyar dolarlık bir sektör. Bunun 46 milyar doları mobil oyunlar oluşturuyor ve her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle mobil oyuncularının yüzde 2’isi kadın ama oyun üreten kadınların oranı yüzde 23. Kadınlar tüketiyor ama neden üretmiyor? Yeni bir ekonomik dil oluşuyor nitelikli iş gücü ortamını yaratmak bizlerin sorumluluğunda. Türkiye’de çok az kadının ve genç kızın oyun endüstrisinde kariyeri düşünmesi bizim için sorundu, bu sorunu çözebilmek ve geleceği birlikte tasarlayabilmek için Women in Games Turkiye ekibi hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.’

 

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