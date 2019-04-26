Hedefleri farklı iki teknik adam! Karaman ve Yanal...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHedefleri farklı iki teknik adam! Karaman ve Yanal...
GeriFutbol Hedefleri farklı iki teknik adam! Karaman ve Yanal...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
26.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Hedefleri farklı iki teknik adam! Karaman ve Yanal...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hedefleri farklı iki teknik adam! Karaman ve Yanal...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerlerinde ikinci kez karşılaşacaklar. Karaman, 22 yıllık geleneği Kadıköy'de bitirmek isterken, Yanal ise kötü gidişe dur demek için taktik savaşı verecek.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakada Ünal Karaman ve Ersun Yanal takımları adına taktik savaşı verecek.

İki teknik adam, kariyerlerinde 29 Şubat 2008'de karşılaştı. Konyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ünal Karaman, Konyaspor'un başında yer alırken, Yanal ise bordo-mavili takımı çalıştırıyordu.

Karaman, 22 yıllık geleneği bozmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavililerin 22 yıldır dış sahada yenemediği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek bu hasreti bitirmek istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul’da yaşamak istiyor. Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu.

Trabzonspor’un İstanbul’da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman, Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas’ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermeye çalışacak.

Yanal, kötü gidişe dur demeye çalışacak

Toplamda 5 sezon Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında kötü günler geçiriyor.

Sarı-lacivertli takım ile çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yanal, 33 puan ile 14. sırada bulunan Fenerbahçe'yi ligin alt sıralarından kurtarmaya çalışıyor.

Trabzonspor ile oynanacak maçı kazanarak kötü gidişe dur demeye çalışacak olan Yanal, 22 yıllık geleneği de sürdürmeye çalışacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Hedefleri farklı iki teknik adam Karaman ve Yanal...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Karaman ile Yalçın 5. kez! Önceki 4 maçta...

Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala hayatını kaybetti

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 31. hafta programı

"Başakşehir - Göztepe" maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu!