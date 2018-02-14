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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
14.02.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

"Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

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Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıkışa geçen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yükselişini sürdürmek istiyor.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Gaziantep ekibi, geçen sezon göreve getirilen Hüseyin Kalpar yönetiminde bu sezon 7 maça çıktı. Bu sürede 6 puan toplayabilen Gazişehir Gaziantep, 7. haftada Denizlispor ile oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçın ardından Kalpar ile yollarını ayırdı.

Daha sonra Erkan Sözeri ile anlaşan Gaziantep ekibi, sezonun ilk yarısındaki son 10 maçta Sözeri yönetimiyle 14 puan topladı. Sezonun ilk devresini 20 puanla 11. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, ligin ikinci yarısında ise adından söz ettirdi.

İkinci devrede çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak 12 puan toplayan Gaziantep ekibi, 4 olan averajını da 16'ya çıkardı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde de sadece 2 gol gören Gazişehir Gaziantep, Sözeri yönetiminde çıktığı 14 maçta 26 puan topladı.
32 puanla 5. sıraya yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı için ilk ikiye girebilecek şekilde planlamalar yaptıklarını belirtti.

Devreye başlamadan önce "İlk 4 maçı kazanırsak ilk 2 için iddialı oluruz." diye kendilerine hedef belirlediklerini aktaran Sözeri, "Son 4 maçta önemli galibiyetler aldık. Galibiyetlerin yanı sıra oyun sistemimiz de oturmaya başladı. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah galibiyet serisini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sözeri, 22. haftada karşılaşacakları İstanbulspor'un ligin iyi ekiplerinden birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Rakibimizin gücünü bilerek, işimizi ciddiye alarak hazırlanacağız. Rakibi iyi analiz edeceğiz. İkinci yarıya İstanbulspor da bizim gibi iyi başladı. Yarıştan kopmamak adına bu hafta çok çetin bir maç bizi bekliyor. İnşallah taraftar desteğiyle bu maçtan da yüzümüzün akıyla çıkacağız. Taraftarımızı da bu zorlu maçta yanımızda görmek istiyoruz."

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