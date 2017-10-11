Kulüpten yapılan açıklamada, 1990 Arhavi doğumlu orta oyuncunun sezona dair görüşlerine yer verildi. Hakkı Çapkınoğlu, takım olarak henüz yolun başında bulunduklarını belirterek, "İyi bir kadromuz var ama bazı şeylerin oturması için zaman gerekiyor. Daha önemlisi, takımdaki arkadaşlık ortamı mükemmel. Bunun başarıya olumlu etki yapacağına ve sonunda iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Bu yıl hedefimizde üç kupa var. Hepsini müzemize götürmek için çok çalışacağız. Halkbank, çıtayı yukarıda tutan bir kulüp. Hedefleri her zaman yüksek." ifadelerini kullandı.

Ligin bu sezon sürprizlere açık olduğunu ifade eden Hakkı, "Alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Kadrosu çok güçlü dediğimiz takımlar bile sürpriz sonuçlar alıyor. Ligin kalitesi her sene artıyor. Buradan hareketle, 'Ligde kötü takım yok.' desem yanlış olmaz. Bu da voleybolumuz adına iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer döneminde aklındaki takımın Halkbank olduğunu aktaran Hakkı, şunları kaydetti:

"Çeşitli takımlardan teklifler aldım. Önceliğim Ankara ve Halkbank'tı çünkü Halkbank'ın profesyonellikte ileri bir kurum olduğunu biliyordum. Burada oynayan birçok yakın arkadaşım vardı. Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Halkbank'ı istedim ve artık buradayım. Buradan sonraki adım yurtdışı olabilir. Türkiye liginin bir kalitesi var ve bu kalite, yurt dışından daha alt seviyede değil. Dünya yıldızları Türkiye'yi tercih ediyor. Halkbank rüya takımlar kurdu, bunu yadsıyamayız. Yurt dışında İtalya, Rusya, Polonya'da forma giymek, spor kültürünü yoğunlaştırmak, zenginleştirmek anlamında faydalı olabilir. Ancak Türkiye'de mutlu olduğumu dile getirmeliyim."