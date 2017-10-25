Hedefimiz yeni Özgeler yetiştirmek

Kayseri'de 20-22 ekim tarihlerinde gerçekleşen Masa Tenisi Küçükler Ferdi Türkiye Şampiyonası öncesi Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Federasyon Yöneticisi Mücahit Soyak ve Kayseri İl Temsilcisi Umut Yılmaz, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret etti.



Başkan Koç, masa tenisine katkılarından dolayı Ahmet Çolakbayrakdar'a plaket takdim etti. Geçen yılın yıldızlar Türkiye Şampiyonu, büyükler Türkiye ikincisi, bu yılın gençler Türkiye Şampiyonu ve 2017 En iyi 10'lar Avrupa ikincisi olan Kocasinan Belediyesi sporcusu Özge Yılmaz'ın başarılı ön plana çıktığı görüşmede Koç ile Çolakbayrakdar ortak hedeflerinin yeni Özgeler yetiştirmek olduğunu söyledi.



ÖZGE ROL MODEL OLMALI

Çolakbayrakdar, "Özgenin rol model olması önemli. Türkiye'de ve yurt dışında başarılı oluyor o zaman bu rol modelini diğer çocuklara da aktarmak lazım. Annesi, babası, ailesinden herhangi bir birey sporcu olmayan çocuk yeteneğini sergiliyor" dedi.

Koç ise, "Özge ender yetişen sporculardan... Yolun çok başında Türkiye'de başarılı inşallah Avrupa'da da bu başarıyı gösterecek. Özge, Kayseri'de okullarda öğrencilerle biraya gelse yararlı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.