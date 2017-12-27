Hedefim dünya şampiyonluk maçına çıkmak

TÜRK boks kulübü EC BOXING’in 22 Aralık’ta Hamburg’da düzenlediği dev galada Türk boksör Fatih Keleş, Avrupa şampiyonuluğu için çıktığı ringde güçlü rakibi Renald Garrido’yu yenerek üçüncü kez Avrupa Şampiyonluğunu elde etmişti. Trabzon’da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Keleş, sonraki hedefleri hakkında bilgi verdi:

‘ZOR MAÇLARLA HAZIRLANIYORUM’

“Amatör boks yaparken İstiklal Marşı’nı dinlemeye alıştık. Profesyonelde çok farklı, psikolojik olarak maça 1-0 veya 2-0 yenik başlıyorum. İstiklal Marşı okununca da acayip bir şekilde etkileniyorum. Farklı bir psikolojiye giriyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaptığımız maçta boksun güzel yönlerini görsel olarak göstermek adına güçlük yaşadım. Rakibimle yaptığım maç çok zor geçti. Daha 11. maçıma çıktım. Erken başladık. Hedefimiz 2018 yılı sonunda dünya şampiyonluk maçına çıkmak. Zor maçlar yapıp kendimi hazırlıyorum. Çünkü eksiklerimi biliyorum ve kendimi bu yönde hazırlıyorum.”





‘MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

1970-71 yıllarında Cemal Kamacı Avrupa Şampiyonu olduğu zaman Trabzon’da kendisini 20 bin kişinin karşıladığını belirten boks antrenörü Nazım Dalkıran şunları söyledi: “Fatih kardeşimiz amatör kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu, profesyonel kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu yaşayan bir ilktir. Aynı anda iki şampiyonluğu yaşayan bir boksör olmadı. Buna bir de unvan koruma maçını ekleyerek 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu büyük bir başarıdır. Yılmadan ve bıkmadan bu mücadelemizi devam ettireceğiz.”