Almanya'da düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki boksörden biri olan 23 yaşındaki

Birol Aygün, turnuvadan madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcu Birol Aygün, Hamburg'da 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonaya "wild card" ile katılacak milli sporcu, madalyayla dönmek istiyor.

Milli boksör Birol, AA muhabirine, antrenörü İshak Tiryaki'nin yönlendirmesiyle boksa başladığını söyledi.

Boksa başlamasıyla ilgili anısını anlatan Birol, "Bir gün telefon geldi. 'Akşam saat salonda ol' dediler. Boks antrenörüm, aynı zamanda akrabam. Babamla konuşmuşlar. Daha sonra düzenli çalışmalar sayesinde başarılar elde ettim." dedi.

Birol, 9 yıldır boks yaptığını, Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini belirterek, kısa süre önce Çankırı Kurşunlu Belediyespor'a transfer olduğunu aktardı.

Federasyon ve diğer ilgililerin kendisine çok güzel destek verdiğine işaret eden Birol, şöyle devam etti:

"Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Boks Federasyonunun kamp eğitim merkezinde çalışmalara devam ediyoruz. Günde çift antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıyorum. Partner sıkıntımız olduğu için federasyonumuz sağ olsun, başka illerden arkadaşlar yolluyor. 14 Ağustos'ta Almanya'da kampa gireceğiz. Türkiye'yi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. İnşallah buradan madalyayla döneceğiz. Hedefim bayrağımızı dalgalandırmak."

Şampiyonaya Türkiye'den iki sporcunun katılacağını hatırlatan Birol, bunlardan birinin kendisi olmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Şampiyonayı kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Birol, "Şampiyonada Muhammet Ünlü 49, ben ise 75 kiloda mücadele edeceğiz. İnşallah ikimiz de istediğimizi alırız." diye konuştu.

İlk hedef madalyayı garantilemek

Boks Milli Takım Antrenörü İshak Tiryaki de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirerek, "Tabii ki amacımız şampiyon olmak ancak önce madalyayı garantilemek, sonra final oynamak istiyoruz. Bu bizim birinci basamağımız. Bundan sonra Japonya'da 2020 Olimpiyatları var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sporcularımız olimpiyatlara uygun yaştalar." ifadelerini kullandı.



