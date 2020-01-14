Hedef Tokyo'da kapanış yapmak

Finalde Almanya’yı set vermeden geçerek 2020 Olimpiyat Oyunları Avrupa elemelerinde şampiyon olan ve Tokyo vizesini alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız gözünü finale dikti. Ay yıldızlılarda hedef, 9 Ağustos Pazar günü, yani oyunların kapanışıyla aynı gün yapılacak olan kadınlar voleybol finalinde sahaya çıkabilmek... Bilindiği gibi voleybolda şimdiye dek kadınlar finali erkeklerden önce oynanıyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu yıl, cinsiyet eşitliğini sağlayabilme adına oyunların son gününe kadın voleybol finalini koydu.

Daha önce sadece 2012 Londra’ya gidebildik

Tokyo Olimpiyatlar’ında kadınlarda 12 ülke; Türkiye, Japonya, Sırbistan, Çin, ABD, Brezilya, Rusya, İtalya, Kenya, Arjantin, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti yer alacak. Daha önce grand prix’lerde defalarca bu ekiplerle mücadele eden ve galibiyetler alan ay yıldızlılar, bu nedenle, tarihinde ikinci kez katılacağı oyunlar öncesi umutlu... Sultanlar daha önce 2012 Londra’da mücadele etmiş, ABD, Çin, Güney Kore, Brezilya ve Sırbistan’ın olduğu grupta Güney Kore ve Sırbistan’ı yenip 5. olmuştu.

Kötü başladık güzel bitirdik

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ne kötü bir başlangıç yapmasına rağmen istediğini aldı. B Grubu’nda Almanya, Hırvatistan ve Belçika’yla yer alan ay yıldızlı ekip, ilk maçında Almanya’ya 3-1 kaybetti. Hırvatistan’ı 3-1’le geçen milli takım, Belçika karşısında çok zorlandı. Rakibini 3-2 yenerek gruptan çıkan Sultanların yarı finaldeki rakibi Polonya oldu. Çekişmeli geçen maçta özellikle 4. sette büyük bir heyecan yaşandı.

Rakibinin maç sayılarını çeviren milli takım 4. seti 33-31 kazanarak karşılaşmayı tie-break setine taşıdı. Son seti de 15-11 alan ay yıldızlılar, finale çıkmayı başardı. Milli takım grupta yenildiği Almanya karşısında olimpiyat vizesine çok rahat ulaştı. Maçın setlerini 25-17 25-19, 25-22 alarak sahadan 3-0 galip ayrılıp hem rövanşı hem de olimpiyat vizesisini aldı.