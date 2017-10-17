Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun göreve geldiği 2016 Kasım ayından bu yana bir çok ilke imza attığını belirten Irmak ''Adana'da yaptığımız Türkiye Ligleri Açılış Etabı organizasyonu 51 yıllık Türk Masa Tenisi tarihinde bir ilk oldu. Dört lig bir arada 128 takım, 90 kulüp ve 758 sporcu karnaval havasında bir etkinlik düşündük, tasarladık ve hep beraberde bunu gerçekleştirdik. Masa tenisi Federasyonuna geleli yaklaşık 18 aylık bir zaman oldu. İlk geldiğim aylarda Macaristan'da bir turnuvaya gittim. Döndüğümde ilk sorduğum 'Neden ülkemizde uluslar arası açık bir turnuva yapılmıyor' diye. Bizim Adana'da yaptığımız mini bir Avrupa Şampiyonası ölçeğinde bir organizasyon. Bu benim hayalimdi ve belki de Adana'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Ligleri Açılış Etabı organizasyonu uluslar arası açık turnuva hayalimin gerçekleşmesi adına bir basamak olacak. Bu organizasyon zaten bir örnek olacak. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu adına Çukurova Üniversitemize görüşmeye geldiğimde bunu teklif ettim. Adana'daki Türkiye Ligleri Açılış Etabı organizasyonu başarıyla tamamlamamızın ardından, biz Uluslararası Federasyondan Avrupa Şampiyonası isteyeceğiz. Dünya Şampiyonası isteyeceğiz. Dünya Gençler Şampiyonası isteyeceğiz. Diyeceğiz ki, bakın ülkemizde karnaval havasında, basınımızla, yerel dinamiklerimizle, STK'larımızla böyle güzel bir organizasyona imza attık. Bu da uluslar arası organizasyonları ülkemize almak adına güzel bir örnek olacak'' dedi.

ALT LİGLER İÇİN BÜYÜK ŞANS

Masa Tenisi Festivali haline dönüşen Türkiye Ligleri Açılış Etabının alt liglerde oynayan sporcuların Süper Lig oyuncularını yakından görebilmesine olanak sağladığını belirten Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri Mahir Irmak '' 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig'deki sporcular, hatta antrenörleri, Süper Lig'de forma giyen Milli takım sporcularıyla ve Yabancı oyuncularla yan yana oynama imkanı buldular. Bu da onların oyunlarını geliştirmesinde büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü Süper Ligimiz Avrupa'nın en kaliteli liglerinden birisi durumunda. Ligimizde çok değerli oyuncular bulunuyor. Bundan sonraki beş etapta da alt liglerimiz Süper Lig ile birlikte oynama imkanı bulacak. 2.etapta 11-12 Kasım'da İstanbul'da 2.Lig, 3.etapta 9-10 Aralık'ta İzmir'de 3.Lig, 4.etapta 3-4 Şubat'ta Gaziantep'de 1.Lig, 5.etapta 31 Mart - 1 Nisan'da Elazığ'da 2.Lig ve 6.etapta 26-27 Mayıs'ta Antalya'da 1.Lig, Süper Lig ile birlikte maçlara çıkacaklar. '' diye konuştu.



İKİ MİLYON KİŞİYE MASA TENİSİ

Türkiye Ligleri Açılış Etabında başarılı bir organizasyona imza atmanın yanı sıra eğitime de katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyleyen Irmak ''Basın Toplantısının sonunda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu olarak '2 Milyon Kişiye Masa Tenisi Oynatıyoruz' projesi kapsamında Yüreğir Havutlu Köy İlkokulu'na Masa Tenisi masası ve malzemeleri hediye ettik. Masa Tenisi masası, raket ve topları Okul yönetimine verdik. Çocukların mutluluğuna ortak olduk. Okul öğrencileri hayatlarında ilk kez Masa Tenisi oynama imkanı buldu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanımız Kerim Koç ile okul öğrencileri ile bir süre Masa Tenisi oynadılar. İmkanlarımız ölçüsünde eğitime desteğimizi sürdüreceğiz'' şeklinde konuştu.