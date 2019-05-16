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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Hedef, Avrupa'da 10. kupa! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes...

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Hedef, Avrupa'da 10. kupa! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes...

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 10. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

- 19 Mayıs'ta finalde bir Türk takımı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'ten biri finalde mücadele edecek.

Yarı finalde yarın birbirlerine rakip olacak iki başarılı takımdan biri 19 Mayıs'ta oynanacak finalde İspanya'nın Real Madrid ya da Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, kendi tarihlerinde ikinci, Türk basketbol tarihinde ise 10. kupayı almak için parkede olacak.

- Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı Fenerbahçe

Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu.

Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük zaferini Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi kupasını müzesine götürerek yaşattı.

Hedef, Avrupada 10. kupa Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes...

- İlk kupa Anadolu Efes'ten

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

- Kupaların 4'ü Galatasaray'dan

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 4'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2013-2014 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-2009 ile 2017-2018'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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