Hector Cuper: "Türkiye, dünyanın en iyi..."
Özbekistan Teknik Direktörü Hector Cuper, mağlup oldukları Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sonuçtan memnun olmadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Ne kadar hazırlık maçı olsa da istediklerimizi sahaya yansıtmak açısından çok önemli. Sonuçtan memnun değilim ama Türkiye, dünyanın en iyi 30 takımı arasında." diye konuştu.
Türkiye'nin Fransa ile yapacağı maça ilişkin de konuşan Cuper, "İyimser olmak lazım. Tabii dünya şampiyonuna karşı oynayacak olmak kolay olmayacak. Ama beklenti içinde olmak doğru. Gördüğüm kadarıyla Türkiye çok iyi pres yapıyor. Fransa maçının içinde beklenmedik fırsatlar olabilir. İyimser yaklaşmak gerekir" dedi.
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