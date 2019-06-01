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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.06.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Hector Cuper: "Son zamanlarda Türkiye..."

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Hector Cuper: "Son zamanlarda Türkiye..."

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, yarın Alanya Oba Stadı’nda oynanacak Türkiye maçı öncesi kamp yaptıkları Manavgat’taki otelde futbolculardan Temurkhodja Abdukholikov’la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile 8 Haziran’da oynayacağı maçın en büyük özelliğinin dünya şampiyonuna karşı oynayacak olduğunu belirten Hector Cuper, "Türkiye ile Fransa’nın oynanacağı maçı tek kelimeyle anlatmak gerekirse, dünya şampiyonuna karşı oynayacak. Ama dünya şampiyonu olmasının haricinde de her maç önemli maç ve Türkiye’nin bu maça bu düşünceyle çıkacağına eminim. Sonuçta Türkiye’de insanların düşündüğü tabii bir dünya şampiyonuna karşı oynamak kolay olmayacaktır, hiç kolay olmayacaktır. Ancak siz yapmak istediklerinizi düşünürseniz, bunları sahaya yansıtırsanız ve doğruları yapmaya çalıştığınız zaman bunun sonucunda kazanma oranı vardır. Sonuçta bunu yapmak için de bir başlangıca bir düşünceye ihtiyacınız vardır. Bunları yaptığınız takdirde de her zaman böyle bir olasılık var" dedi.

Karşılaşmanın oldukça zorlu geçeceğini aktaran Cuper, "Bir skor verebilir miyim? Skor veremem, bunu söyleyemem tabii ki zor bir maç olacaktır. Türk Milli Takımı’nın bunları düşüneceğinden, bunları sahaya yansıttığında neler yapabileceğini az çok zaten görebiliyorsunuz. Ancak zorluğunun haricinde bir işe başlarsak, bunun devamında sizi başarıya götürebilir" diye konuştu.

Türk futbolcuların performans ve sahada gösterdikleri karakter bakımından etkileyici olduğunu anlatan Hector Cuper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin son zamanlarda izlediğim maçlarında gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim. Türkiye oyuncularının sahada gösterdikleri performansta ve karakterde gerçekten çok iyi bir takım. Bizim için de önemli bir maç olacak. Futbolda hepimiz tabii ki topa sahip olalım, pozisyonları bulalım, en çok biz oynayalım, oyunu biz yönlendirelim isteriz. Bazen bunları yapmanız, galibiyeti getireceği garantisini vermez. Garanti olarak bir şey söyleyemezsiniz. Ama bunları yaptığınız zaman asıl takımınızı görmüş olursunuz."

Basın toplantısına katılan futbolcu Temurkhodja Abdukholikov, Türkiye’nin kendisine öncelik olarak Fransa maçını gördüğünü belirterek, "Sahaya çıktığımız zaman kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Bu bir spor müsabakası sonuçta. Ancak bunu da ciddiye alarak ve en iyisini göstererek sahada olacağız. Sahaya çıktığımızda kazanmak için elimizden gelenin en iyisi göstereceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.

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