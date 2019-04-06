Derbide zafer Horgan'ın golleriyle Hibernian'ın!
İskoçya Premiership'in 33. haftasında, Edinburgh derbisinde Hearts, sahasında Hibernian'ı konuk etti. Tynecastle'daki maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı!
Karşılaşmaya hızlı başlayan ve kontrolü elinde tutan Hearts, 25. dakikada Haring ile 1-0 öne geçti. Gol sonrası maça denge geldi ve 28. dakikada Horgan ile Hibernian beraberliği buldu.
İkinci yarının başında, 56. dakikada Horgan ile bir gol daha bulan Hibernian, Edinburgh derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu zafer sonrası Hibernian, puanını 52'ye çıkartırken, Hearts ise 49 puanda kaldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle