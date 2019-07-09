Hearthstone Global finallerine geri sayım başladı
BlizzCon’da gerçekleşecek karşılaşmalarda dünyanın en iyi Hearthstone oyuncuları 500 bin dolarlık ödül havuzu için yarışacak.
Halihazırda birinci sezonu devam etmekte olan Grandmasters Tour kapsamında, playoff maçları sonunda her bölgeden bir Grandmaster olmak üzere toplamda üç Grandmaster, büyük finalde yarışmaya hak kazanacaklar. Benzer şekilde ikinci sezon sonunda da üç bölgenin en iyisi üç Grandmaster finallere yükselecek. Kalan iki oyuncu ise 20 Temmuz – 6 Ekim arasında oynanacak China’s Gold Open Series playoff maçları sonunda belirlenecek.
Global Finals’da yer almaya hak kazanacak üçyarışmacının belirleneceği Grandmasters 1. sezon playoff maçları, bu hafta sonu gerçekleşecek.
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