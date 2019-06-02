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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
02.06.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Hazırlık maçında rakibimiz Özbekistan! Türkiye'nin iddaa oranı...

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Hazırlık maçında rakibimiz Özbekistan! Türkiye'nin iddaa oranı...

8 Haziran'da Fransa, 11 Haziran'da ise İzlanda ile oynayacağımız EURO 2020 grup eleme maçları öncesi hazırlık maçında, Antalya'da Özbekistan ile oynuyoruz. İşte takımdan son haberler ve iddaa oranları...

TÜRKİYE

- Yunanistan karşısında Cengiz Ünder ve Kenan Karaman ile 2-0'ı bulan A Milliler, ortaya koyduğu performans ile umut vermişti.

- Kritik Fransa maçı öncesi son provada bazı isimler sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı, bazılarının ise dinlendirileceği açıklandı...

- Sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkartılan Cenk Tosun ve Ozan Kabak’ın ardından Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun da Özbekistan ile oynanacak maçta görev alamayacağı belirtildi.

ÖZBEKİSTAN

- Hector Cuper yönetimindeki Özbekler ise Asya Kupası'nda gruplardan çıkmış ama çeyrek final göremeden elenmişti.

- Bizimle oynayacakları maçtan sonra Taşkent'e dönüp Kuzey Kore ve Suriye ile karşılaşacaklar.

- Dünkü basın toplantısında bize övgüler yağdıran Cuper'in takımında dikkat çeken iki isim var! Kaptan, orta sahanın komutanı Adil Ahmedov ve hücumda hata affetmeyen Eldor Shomurodov...

Hazırlık maçında rakibimiz Özbekistan Türkiyenin iddaa oranı...

İDDAA'DA SADECE "1X2" AÇIK!

Misli.com'da bu maça iddaa oynayacak bahisseveler sadece "1X2" seçeneklerini tercih edebilecek.

A Milli Takımımız'a verilen oran 1,20 olarak açıklanırken, Kazakistan'a 8,00 veriliyor... Maçın berabere biteceğini düşünenler ise 4,30 oranı tercih edecek.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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