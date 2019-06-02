Hazırlık maçında rakibimiz Özbekistan! Türkiye'nin iddaa oranı...
8 Haziran'da Fransa, 11 Haziran'da ise İzlanda ile oynayacağımız EURO 2020 grup eleme maçları öncesi hazırlık maçında, Antalya'da Özbekistan ile oynuyoruz. İşte takımdan son haberler ve iddaa oranları...
- Yunanistan karşısında Cengiz Ünder ve Kenan Karaman ile 2-0'ı bulan A Milliler, ortaya koyduğu performans ile umut vermişti.
- Kritik Fransa maçı öncesi son provada bazı isimler sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı, bazılarının ise dinlendirileceği açıklandı...
- Sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkartılan Cenk Tosun ve Ozan Kabak’ın ardından Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun da Özbekistan ile oynanacak maçta görev alamayacağı belirtildi.
ÖZBEKİSTAN
- Hector Cuper yönetimindeki Özbekler ise Asya Kupası'nda gruplardan çıkmış ama çeyrek final göremeden elenmişti.
- Bizimle oynayacakları maçtan sonra Taşkent'e dönüp Kuzey Kore ve Suriye ile karşılaşacaklar.
- Dünkü basın toplantısında bize övgüler yağdıran Cuper'in takımında dikkat çeken iki isim var! Kaptan, orta sahanın komutanı Adil Ahmedov ve hücumda hata affetmeyen Eldor Shomurodov...
İDDAA'DA SADECE "1X2" AÇIK!
Misli.com'da bu maça iddaa oynayacak bahisseveler sadece "1X2" seçeneklerini tercih edebilecek.
A Milli Takımımız'a verilen oran 1,20 olarak açıklanırken, Kazakistan'a 8,00 veriliyor... Maçın berabere biteceğini düşünenler ise 4,30 oranı tercih edecek.
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