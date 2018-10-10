Hazırlık maçında İtalya'nın konuğu Ukrayna! iddaa'da öne çıkan...
Stadio Luigi Ferraris'te İtalya'nın konuğu Yarmolenko ve Konoplyanka'lı Ukrayna. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- Simone Zaza ve Patrick Cutrone'nin sakatlığı sonrası, Roberto Mancini'nin hücumun en ilerisini Federico Bernardeschi'ye emanet edeceği söyleniyor.
- Bernardeschi'ye desteği Lorenzo Insigne ve Federico Chiesa verecek.
- Sakatlığını atlatan Alessandro Florenzi sağ bekteki yerini alacak, kalede ise Gianluigi Donnarumma olacak.
- Ukrayna'nın önemli silahları bir kez daha Andriy Yarmolenko ve Yevhen Konoplyanka olacak.
- 34 yaşındaki tecrübeli eldiven Andriy Pyatov kalede, Shakhtar'lı Taras Stepanenko ise savunmanın önünde yer alacak.
- 2018 yılında oynadıkları 6 maçı da kaybetmediler. (4 galibiyet - 2 beraberlik)
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