Hazırlık maçında feci kavga
Torpedo Moskova ve Brodarac Belgrad takımlarının hazırlık maçında iki takım futbolcuları arasında tekme-tokat kavga çıktı.
Antalya'da kamp yapan Torpedo Moskova ve Brodarac Belgrad takımlarının hazırlık maçında iki takım futbolcuları arasında tekme-tokat kavga çıktı.
2-2 devam eden maçın 80. dakikasında Torpedo Moskovalı Sadyhov kendisine sert müdahalede bulunana rakibine tekme atınca saha karıştı. Sırp futbolcular karşılık verince oyun durdu.
İki takımın teknik heyetleri maça devam etmeme kararı aldı.
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