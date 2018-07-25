Hazırlık maçında Bursaspor ve Ümraniyespor karşılaştı..
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, aynı yerde kamp yapan Ümraniyespor ile Zafer Stadı'nda karşılaştı.
Bursaspor'un gollerini Kubilay Kanatsızkuş ve penaltıdan Yusuf Erdoğan atarken, Ümraniyespor'un golünü Fuat Bavuk kaydetti.
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