Hazırlık maçı sonrası plan değişti! Tudor...

G.SARAY’da sakatlığını atlatan Feghouli için için Igor Tudor kararını verdi. Lige verilen 1 haftada Cezayirli yıldızı özel güçlendirme çalışmalarına tabii tutan Hırvat teknik adam, fizik kondisyon olarak yüzde 100 hazır bulmadığı oyuncusunu 16 Eylül’de oynanacak Kasımpaşa maçında sahaya sürmeyi planlıyordu.
Ancak Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı hazırlık maçında Cezayirli yıldızın ortaya koyduğu performans Tudor’un planlarını değiştirdi.
Hırvat teknik adam, Eyüp Stadı’ndaki bozuk zemine karşın Feghouli’nin oyunu sonrasında Cezayirli oyuncuyu Antalyaspor maçında kadroya almaya karar verdi.
ADALET İÇİN...
Lige iyi bir başlangıç yaparak 3’te 3 ile sezona başlayan Galatasaray’da Tudor, tek isim dışında ilk 11’i bozmayacak. Hırvat teknik adam, ‘takım içi adalet’ düşüncesini ön planda tutarak Feghouli takıma katılsa da başarılı futbol ortaya koyan ilk 11’inde milli maçta burnu kırılan ve sakat olan Serdar Aziz dışında değişikliğe gitmeyecek.
10 Eylül’de oynanacak olan Antalyaspor maçına kadar da kondisyoner eşliğinde antrenmanlar haricinde Tudor’un isteği ile çalışacak olan Feghouli, kritik deplasmanda 2. yarıda sahne alacak.
Feghouli, Antalya’da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Tudor, maçın gidişatına göre Cezayirli oyuncuya şans vermeyi planlarken son yarım saatte Feghouli’yi oyuna sürmeyi düşünüyor.