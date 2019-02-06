Hazard yılın transfer bombasını patlattı! Her şeyi açıkladı...
Yıldız futbolcu için yapılan dev transfer teklifi doğruladı, Hazard, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim." dedi.
İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid, İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'de forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Eden Hazard için 100 milyon sterlin teklifinde bulundu.
Telegraph'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon sterlini (673 milyon TL) gözden çıkardı. İngiliz ekibi de Real Madrid'in Hazard için yaptığı transfer teklifini doğruladı.
Fransız Radyosu RMC'ye konuşan Hazard, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim." dedi.
Hazard'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle