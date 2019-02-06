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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.02.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Hazard yılın transfer bombasını patlattı! Her şeyi açıkladı...

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Hazard yılın transfer bombasını patlattı! Her şeyi açıkladı...

Yıldız futbolcu için yapılan dev transfer teklifi doğruladı, Hazard, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim." dedi.

İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid, İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'de forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Eden Hazard için 100 milyon sterlin teklifinde bulundu. 

Telegraph'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon sterlini (673 milyon TL) gözden çıkardı. İngiliz ekibi de Real Madrid'in Hazard için yaptığı transfer teklifini doğruladı.

Fransız Radyosu RMC'ye konuşan Hazard, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim." dedi.

Hazard'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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