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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
13.05.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Hazard açıkladı: Kararımı verdim ve...

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Hazard açıkladı: Kararımı verdim ve...

Chesea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.

Chesea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard, takımının Premier Lig'in son haftasında Leicester City ile golsüz berabere kalıp Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla bombayı patlattı.

Adı uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılan 28 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, mücadele sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiğini söylerken şunları kaydetti:

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"Takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının geleceğim üzerinde bir etkisi olmayacak. Ben kararımı 2 hafta önce verdim ve kulübe ilettim. Şu anda da neler olacağını görmek için bekleme hâlindeyim. Ben kararımı vermiş olsam da bu konu, yalnızca benimle alakalı değil. Önümüzde oynamamız gereken bir final var ve sonrasında her şeyi göreceğiz. Durumun şimdiye kadar netlik kazanmasını istedim ama olmadı. Ben de hepiniz gibi bekliyorum."

Bu sözlerle transferi hakkında şimdiye dek yaptığı en net açıklamanın altına imza atan Hazard'ın artık Real'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Belçikalının Chelsea'deki kontratı 2020 yazında sona erecekti.

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