Hazard açıkladı: Kararımı verdim ve...
Chesea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.
Chesea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard, takımının Premier Lig'in son haftasında Leicester City ile golsüz berabere kalıp Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla bombayı patlattı.
Adı uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılan 28 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, mücadele sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiğini söylerken şunları kaydetti:
"Takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının geleceğim üzerinde bir etkisi olmayacak. Ben kararımı 2 hafta önce verdim ve kulübe ilettim. Şu anda da neler olacağını görmek için bekleme hâlindeyim. Ben kararımı vermiş olsam da bu konu, yalnızca benimle alakalı değil. Önümüzde oynamamız gereken bir final var ve sonrasında her şeyi göreceğiz. Durumun şimdiye kadar netlik kazanmasını istedim ama olmadı. Ben de hepiniz gibi bekliyorum."
Bu sözlerle transferi hakkında şimdiye dek yaptığı en net açıklamanın altına imza atan Hazard'ın artık Real'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Belçikalının Chelsea'deki kontratı 2020 yazında sona erecekti.
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