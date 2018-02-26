Hayward'ın hedefi koşabilmek!
Bilindiği üzere Boston, Kyrie Irving ve Gordon Hayward’ı alarak sezona son derece iddialı bir kadro ile girmiş ancak Hayward’ı ilk maçta sakatlığa kurban vermiş ve Hayward’ın sezonu kapatmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
Normal sezonun sonlarına doğru yaklaşırken Hayward’ın iyileşmesi ile ilgili bazı bilgiler basına yansıdı. Uzun zaman önce ayağındaki korumayı çıkaran yıldız oyuncu, zıplamadan şut çalışmaya bile başlamıştı. Son olarak Hayward’ın takımı ile ne zaman seyahatlere katılacağı merak edilirken, koç Stevens’tan bazı açıklamalar geldi. ‘Önce koşabilmeli ve zıplayabilmeli. Daha sonra onunla deplasmanlara gidebiliriz’ diyen tecrübeli koç, bir anlamda da bizlere iyileşme süreci hakkında da bilgi vermiş oldu. Anlaşılan o ki, Hayward’ın öncelikli hedefi koşabilmek be zıplayabilmek. (Celticslife)
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