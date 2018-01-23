Hayri Kozak kimdir?

Hayri Kozak, kendisine ait resmi internet sitesinde, biyografisini şöyle tanımlıyor;

"Ben, kendimi bildim bileli, fanatiklikten uzak, sadece büyük bir sevgi ve mantıkla renklerine bağlı bir Galatasaraylıyım.

Yaşamım Galatasaray, Türkiye ve aile sevgisi ile dopdolu geçti…

Aynı zamanda 45 yıllık Galatasaray Genel Kurul ve Divan üyesiyim. Camiamın İstanbul’da kurulu tüm dernek ve vakıflarının aktif üye ve mütevellisi olarak geçirdiğim yıllarda bu kurumların mali ve idari yapıları hakkında ciddi bir birikimim olduğunu söyleyebilirim. Başta Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere üyesi olduğum bu kuruluşların tüm genel kurullarına katıldım, konuşmalar yaptım, bilgi ve görüşlerimi yönetimler ve üyelerle paylaştım.

Ayrıca, yaşım nedeniyle, 1950’li yıllardan bugüne kadar canım kadar sevdiğim ülkemin geçirdiği tüm inişli çıkışlı siyasi, ekonomik ve askeri gelişmelerin de canlı şahidi ve gözlemcisi oldum. Fırsat bulduğum sürece gözlemlerimi ve bugünün Türkiyesi’nde ülke medyasının bu konularda sergilediği tabloyu da sizlerle paylaşmayı, tartışmayı düşünüyorum.

Galatasaray Kulübü’nde yönetim faaliyetleri ve ekonomik verilerin irdelendiği, tartışıldığı platformlar yılda bir kez yapılan Olağan Genel Kurul ve her ay yapılan Divan Kurulu toplantılarıdır.

Bu toplantılara katılım oranlarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Katılım, dolayısıyla konulara ilgi seviyesinin düşüklüğü hemen dikkatinizi çekecektir. Özellikle her ay yapılmakta olan Divan toplantıları medya mensubu arkadaşlarımız tarafından da takip edilmekte olsa da toplantılarda üyeler tarafından yapılan konuşmaların hemen hemen hiçbiri medyaya taşınmamakta, dolayısıyla genel kurul üyeleri, camia ve kamuoyunun bilgisi dışında kalmaktadır. Her toplantıya ciddi adette medya muhabirinin katılmasına rağmen, sadece, Başkan ve yönetim sözcülerinin görüşleri medyada ve kulübün resmi sitesinde yer alabilmektedir. Özellikle resmi site hiçbir surette üyelerin görüş, öneri ve eleştirilerine yer vermeyerek uzun yıllardır adeta bir ‘’Pravda‘’ anlayışı sergilemektedir. GSTV de tamamen aynı anlayışla yayınlarını sürdürmektedir.

Spor Kulüplerinin, özellikle yaklaşık 50 milyonu aşkın taraftar kitlesine sahip 4 büyük kulübün, ülkeye ve Türk kamuoyuna karşı çok ciddi sorumlulukları vardır. Bu kulüplerin yönetim kalitesi ülkemizin ekonomik, sosyal ve sportif yaşamını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bu kulüplerin yönetimlerinin kuruluş şekilleri, doğru yönetilip yönetilmedikleri, denetlenip denetlenmedikleri tam anlamıyla birer araştırma konusudur.

Bütün bunları ve bundan sonra gelişecek pek çok olayı sizlerle hem buradan, hem de @hayrikozak isimli Twitter hesabım üzerinden paylaşmaya çalışacağım. Twitter konusunda acemiliğimden kaynaklanabilecek olası hatalar içinse şimdiden hoşgörünüzü rica ediyorum.

Beni sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim."