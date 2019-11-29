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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Hayrettin Yerlikaya: "Bizim yapamadığımızı inşallah bu takım sonuçlandıracak..."

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Hayrettin Yerlikaya: "Bizim yapamadığımızı inşallah bu takım sonuçlandıracak..."

Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık periyotta 24 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Demir Grup Sivasspor'un başarısı tüm camiayı mutlu etti.

Sivasspor'un uzun yıllar formasını giyen, şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında takımda görev alan ve şu anda kırmızı-beyazlıların 16 yaş altı takımında antrenörlük yapan 38 yaşındaki Hayrettin Yerlikaya, Sivasspor'un 10 yıl sonra liderlik koltuğuna oturmasının sevincini yaşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin eski kaptanlarından Hayrettin Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un lig sonunda başarıya ulaşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Sivasspor'da forma giydiği dönemde yakalanan başarıların tekrar yaşanmasını değerlendiren Yerlikaya, "O dönemleri tekrardan yakalamak hem kulübün içinde hem de o anı yaşamış bir insan olarak beni inanılmaz derecede mutlu etti." diye konuştu.

- "Onlar kadar heyecanlıyım"

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran eski milli futbolcu, kırmızı-beyazlı ekipteki başarının sırrının ise birlik, beraberlik ve iyi arkadaşlık ortamı olduğunu ifade etti.

Bazı kişilerin Sivasspor'a "Bu takım küme düşer" gözüyle baktığı sezonlarda şampiyonluğa oynadıklarını belirten Hayrettin Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aynı durumu şu anda Sivasspor takımında görüyorum. İnşallah bizim sezon sonu son dakikalara kadar getirdiğimiz başarıyı onlar taçlandırır. Canıgönülden onları destekliyorum, Allah yardımcıları olsun. O dönem oraya kadar getirip de o dakikadan sonra onu taçlandıramamak üzücü. Şu durumu gördükten sonra inanılmaz derecede takımın içinde olmak istiyorum. Onlar kadar heyecanlıyım, inşallah bizim taçlandıramadığımız başarıyı onlar taçlandırır. İnşallah o mutluluğu yeniden kulübün içerisinde olan bir insan olarak onlarla birlikte yaşarız. Temennimiz sonuna kadar böyle devam etmeleri. Coşkularını, arzularını, isteklerini sonuna kadar devam ettirmeleri."

- "Sezon sonu inşallah bu sevince ortak oluruz"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra takımda savunma oyuncuları Ziya Erdal ve Uğur Çiftçi'nin de Sivaslı olduğunu dile getiren Hayrettin, "Sivaslılar takım içerisinde ne kadar çok olursa bu hem Sivas camiasını hem de bizi daha çok gururlandırır." diye konuştu.

Rıza Çalımbay'ın takıma inanan, takımı ve şehirdeki insanların yapısını bilen bir insan olduğunu vurgulayan Hayrettin, "Ondan dolayı iyi bir ivme ve iyi bir ortam yakaladılar. Tabii ki eksiklikler olacaktır, bu eksiklikleri tamamlama adına yönetim ve hocamız bunun kararını daha iyi verecektir. Devre arasında yapılacak takviyelerle inşallah sezon sonu hep beraber bu sevince ortak oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bizim yapamadığımızı inşallah bu takım sonuçlandıracak"

Hayrettin Yerlikaya, taraftarlara takımlarına sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 3-5 senedir şehrimizde sanki doymuşluk gibi bir his var. O dönemden sonraki kötü gidiş de olabilir, istenilen başarıların elde edilmemesi de olabilir. İki sene üst üste şampiyonluğa oynadıktan sonra takımın sıralama olarak biraz daha altlarda bitirmesi sanki insanlarda psikolojik bir algıymış gibi... Gerçek manada destek vermek istiyorsak, başarı istiyorsak bu takımın arkasında sonuna kadar dursunlar. İnşallah bizim yapamadığımız, sonuçlandıramadığımız durumu, bu takım sonuçlandıracak diye düşünüyorum."

Hayrettin Yerlikaya: Bizim yapamadığımızı inşallah bu takım sonuçlandıracak...

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