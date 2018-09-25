Hayrettin Hacısalihoğlu: "Eleştiriler hoşgörülü bir üslupla olmalı"

Asbaşkan Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un son 2 haftada kaybetse de kazanma hırsı, azmi olan bir takım görüntüsü verdiğini belirterek, "Zaman zaman beceriksizlikleri, şanssızlıkları, hatta yetersizlikleri de olabilir. Sezona başlarken verdiğimiz mesaj, Trabzonspor zirveye oynayacak, zirve mücadelesi yapacak ancak asıl büyük amaç Trabzonspor takımının iskeletini oluşturmaktı. Bu kadro gelecek yıl ihtiyaca göre yapılacak takviyelerle eksiklikleri tamamlayarak daha üst sıralar için mücadele edecektir." diye konuştu.



"Trabzonspor değişim yaşıyor"



Trabzonspor'un kulüp ve takım olarak bir değişim yaşadığını kaydeden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef Trabzonspor kulüp olarak kendi gücünün, imkanlarının çok üzerinde bir borçla karşı karşıya. Bunları çözmeye, azaltmaya, yapılandırmaya çalışırken eldeki kadroyu da Trabzonspor adetlerine, alışkanlıklarına uygun, mücadeleci, hırslı, genç bir kadroya dönüştürmeye çalışıyor. Bu kolay iş değil, elde sözleşmesi olan oyuncular var. Bu oyuncuları yok sayamazsınız, gözden çıkaramazsınız. Bunları düzenleme çalışması yapılıyor. Görevde olan bir hocamız var. Hocamız da bu anlayışta mücadeleyi veriyor. Zaman zaman eksiklikler, yanlışlar, hatalar, beklemediğimiz sonuçlar da olabiliyor."

Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'u sevenlerin yüksek frekansta tepkiler yerine daha hoşgörülü bir üslupla eleştirilerini yapması, hem kulübün birlikteliğine hem de menfaatine bir davranış olur diye düşünüyoruz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Çünkü Trabzonspor, hepimizin. Bu sevgimizi, öfkemizi zaman zaman ortaya koyarken zarar vermememiz, kırmamamız, dökmememiz lazım. Tepki göstermeyelim demeyelim. Yapıcı eleştirilerin, tepkilerin mutlaka faydası vardır ancak bunlarla, devam etmek durumunda olduğumuz oyuncuları hem değersiz hem moralsiz hale getirmeyelim. O tepkinin dozunu Trabzonspor taraftarları bugüne kadar doğru ve sağlıklı vermiştir diye düşünüyorum. Bundan sonra da öyle vermesi gerekir, vereceğine inanıyorum."

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"Çok gecikmiş borcu var"



Trabzonspor'un borcunun, gelirinin ve ekonomik durumunun çok üzerinde olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşması, çözümlemesi çok zor olan bir durum. Çok gecikmiş borcu var. Geçmiş dönemlerden ismini hatırlayamadığımız, menajer, kulüp, oyuncuların alacaklarıyla karşı karşıya. Belki birçok futbolsever durumu iyi biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim, en garanti alacak futbolcu, teknik direktör alacaklarıdır. Müracaat ettikleri zaman UEFA'dan veya TFF'den tahsilatı çok garanti, kolay bir durumdur. Şayet aksi olursa kulüp birçok ağır yaptırımla karşı karşıya kalır ama Trabzonspor'un da bu kadar borcu karşılayacak geliri, imkanı yok. Bunu camianın anlayıp bu konuda anlayışlı olması gerekiyor. Çünkü ben de Trabzonspor taraftarıyım, yönetimde bulunan herkes Trabzonspor taraftarı. Yönetimdeki insanların, tribünde oturan diğer Trabzonsporlulardan herhangi bir farkı, üstünlüğü, ayrıcalığı yok. Onun için konuyu beraber değerlendirip çözüm aramamız gerekiyor."

Yerli oyuncularla Türk lirası üzerinden sözleşme imzalanması konusunda Kulüpler Birliği Vakfının çalışması olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Kulüpler Birliğinin böyle bir tasarısı var. Bu, bir kulübün yapacağı iş değil. Yaparsanız da geçerli olmaz. Diğer kulüpteki başka bir futbolcuya aynı uygulama yapılmazsa sıkıntı olur. Bütün kulüpler, Kulüpler Birliği çatısı altında TFF'nin ve Spor Bakanı'nın katılımı ve onayıyla böyle bir karar alırsa, bu Türk futbolu için çok daha aydınlık bir geleceğe vesile olabilir." diye konuştu.



"Mağlubiyette herkesin kusuru vardır"



Hacısalihoğlu, Göztepe maçının ardından bazı oyuncuların eleştirilmesiyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Bir takım şayet mağlup oluyorsa, o kulüp camiasının da yönetiminin de futbolcu kadrosunun da teknik kadrosunun da mutlaka kusuru vardır, eksiği vardır. Herhangi bir mağlubiyeti bir hocaya, futbolcuya, yöneticiye bağlamak sağlıklı değerlendirme olmaz. Çünkü sonuç olarak onları o görevlere getirenler, o yetkiyi veren bizleriz. O şekilde değerlendirip olayı yorumlamak lazım. Kaptanımız Onur ile ilgili yapılan eleştiriler de topu elinden kaçırması üzerine ancak Onur bize çok maç kurtardı ve seyirciyi coşturdu. Futbolda maalesef bunlar var. Dünyadaki en önemli oyuncuların da bu tür hataları oluyor. Bu hata için insanları yok saymak, uygun olmayan ifadeler kullanmak doğru değil. Bu oyuncular bizim ve bu oyuncularla lige devam edeceğiz."

Ligin 7. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça da değinen Hacısalihoğlu, "Kasımpaşa, sezona iyi başladı, başarılı neticeler aldı. Trabzonspor'un daha çok başarıya ve galibiyete ihtiyacı var. Umuyorum Trabzonspor, bu maçtan arzu ettiği ve hak ettiği bir galibiyet alır, yoluna devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.

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