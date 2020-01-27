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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

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Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

 NBA takımlarından Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne gelen basketbolsever, Bryant'ın anısına çiçek bırakıp mum yaktı.

Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. 

NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.

Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.

Hayranları Kobe Bryantın yasını tutuyor

 

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