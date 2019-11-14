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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Koray DURKAL
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Haydi Türkiye! Zafer gecemiz olsun...

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Futbolda Dünya Kupası’nın ardından en önemli ikinci uluslararası organizasyon olan Avrupa Şampiyonası, katılımcı ülkelere maddi ve manevi açıdan çok büyük değerler katıyor.

UEFA, finallere katılan ülkelere toplam 370 milyon Euro para ödülü dağıtacak. Katılımcı her ülkeye 9 milyon 250 bin Euro ayak bastı parası ödeyecek olan UEFA, grup maçların da alınacak her beraberliğe 750 bin Euro, galibiyetlere 1.5 milyon Euro, son 16 turuna kalanlara 2’şer, çeyrek finale 4’er, yarı finalistlere 5.5’ar, finalistlere 10’ar, şampiyon ülkeye 34 milyon Euro verecek. Bu akşam İzlanda karşısında 1 puan dahi alsa finallere katılacak olan Milli Takımımız’ın ülke ekonomisine sağlayacağı katkı, UEFA’dan gelecek para ödülleriyle bitmeyecek...

Turizm ve elektronik sektörü uçacak

Avrupa ve dünya şampiyonaları, gerek ev sahipleri gerekse katılımcı ülkelerdeki turizm sektörünü hareketlendiriyor. Fransa’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2016’ya Türkiye’den onbinlerce futbolsever gitmişti. 2020’deki şampiyona 12 farklı ülkede düzenleneceği için, turizme katkısı çok daha fazla olacak. Zira şampiyonada grup maçları ile yarı finaller ve final farklı ülkelerde yapılacak. Turizmin yanı sıra, başta televizyon satışları olmak üzere elektronik eşya sektörü de EURO 2020 sayesinde satışlarını katlayacak ve yüzlerce milyon Euro’luk katma değer yaratılacak. En önemlisi de Türkiye, A Milli Takım’ın etrafında birleşecek.

Lider bitirirsek birinci torbadayız

A Milli Takım grubunu lider olarak tamamladığı takdirde kura çekimine birinci torbadan katılma hakkını kazanacak. Bunun için öncelikli olarak en iyi 6 ülke arasında yer alması gerekiyor. 1. torbada yer alacak olan takımları elemelerdeki performansları belirliyor. Grup liderleri önce topladıkları puanlara, eşit ise genel gol averajına, o da aynı ise sırasıyla daha çok gol atan, deplasman golü ve fair play puanına bakılacak.
Birinciler ve ikinciler kendi içinde sıralanacağından ikili averaja değil genel averaja bakılacak. Gruplardaki takım sayıları eşit olmadığından 6’lı olan grupları sonuncu sırada tamamlayan takımlarla yapılan maçlar hesap edilmeyecek. Tüm bu olasılıklar ve oluşan duruma baktığımızda B, D, E ve G gruplarında muhtemelen liderler Türkiye’nin gerisinde kalabilir. A Milliler iki maçından galip ayrılması durumunda en iyi 6 ülkeden biri olma şansına fazlasıyla sahip.

Haydi Türkiye Zafer gecemiz olsun...

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