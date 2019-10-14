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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Haydi Türkiye! EURO 2020 yolunda bir zafer daha...

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Haydi Türkiye! EURO 2020 yolunda bir zafer daha...

 Arnavutluk'u geçtiğimiz cuma günü 1-0 yenerek 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 8. maçında bu akşam Fransa ile karşılaşacak.

Saint-Denis kentindeki Stade de France’da oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Emre’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak da maç kadrosunda yer almıyor. Fransa’da ise kaleci Lloris, Pogba ve Mbappe, sakatlıkları nedeniyle bu akşam oynamayacak. Yine sakatlığı süren N’Golo Kante de büyük olasılıkla görev alamayacak.

İZLANDA-ANDORRA MOLDOVA-ARNAVUTLUK

Türkiye’nin yer aldığı grupta bugün ayrıca TSİ 21.45’te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk karşılaşmaları da oynanacak. A Milli Futbol Takımı dün akşam yoğun güvenlik önlemleri arasında Paris’e gitti. Charles de Gaulle Havalimanı’na gelen milliler terminal kullanmayarak, aprona yanaşan otobüsle otele hareket etti. Fransız polisinin yol güzergahında ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü.

Muhtemel 11'ler

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Sissoko, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Hakan, Yusuf, İrfancan, Ozan, Burak(Cenk)

8 HAZİRAN’DA 2-0 YENMİŞTİK

Türkiye ile Fransa, bugün oynayacakları maçla birlikte 6. kez karşılaşacak. İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran’da Konya’da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nin 3. haftasındaki bu mücadeleyi Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti. İki ülke arasında geride kalan 4 maçı da Fransa kazanmıştı.

DESCHAMPS: BU BİR RÖVANŞ DEĞİL

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye maçının önemini çok iyi bildiklerini belirterek, “Bizle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. Türkiye, etkili ve sert bir takım. Sadece duran toptan 2 gol yediler. Kazandıkları 18 puanı kesinlikle hak ediyorlar. Ateşle oynayan bir takım. Hedefe odaklanmalıyız ve kazanmalıyız. Biz stattayız ve sporla ilgileniyoruz. Siyasi problemler olabilir ama bizim maçımızla doğrudan bir ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz. Türkiye’deki ilk maçta yenilmiştik. Bu maç hiçbir zaman rövanş değil” diye konuştu.

Haydi Türkiye EURO 2020 yolunda bir zafer daha...

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