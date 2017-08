Haydi Türkiye bayramı yaşat!

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk ve en kritik maçına bu akşam çıkıyor...



RAKİP: Rusya, SAAT: 21.00, SALON: Ülker Arena, YAYIN: NTV Spor

BÜYÜK gün gelip çattı... 12 Dev Adam, Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Finalleri (EuroBasket 2017) D Grubu’ndaki ilk maçında bugün Rusya ile kozlarını paylaşacak. Ülker Arena’daki karşılaşma saat 21.00’de başlarken, NTV Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız maçlar öncesi milli takımımızın artılarını, eksilerini ve gruptaki rakiplerimizi değerlendirdi...



TÜRKİYE’NİN ARTILARI

+ Devlerin kendi seyircisi önünde nasıl hırslandığı tecrübeyle sabit. Yine en büyük kozumuz tribünler.

+ Koç Ufuk Sarıca yönetiminde yeni bir heyecan, yeni bir jenerasyon enerjisini sahaya yansıtmalıyız.

+ Hazırlık maçlarındaki gibi ‘her maç yeni yıldızını doğuran takım’ olma özelliğimiz devam ettirilmeli.



TÜRKİYE’NİN EKSİLERİ

- Genç ve dinamik kadro, aynı zamanda tecrübe eksikliği yaşıyor. Bu bir dezavantaj olarak görülebilir.

- Oyuncularımızın geneli, sezon boyunca kulüplerinde kısa süreler aldılar. Bu durum sorun çıkarabilir.

- Ali Muhammed sakatlandı. Kısa rotasyonunda ekstra problem çıktı. Varlığı ve tecrübesi aranacaktır.



GRUPTAKİ RAKİPLER VE EN TEHLİKELİ İSİMLERİ

Sırplar büyük favori

SIRBİSTAN:

Bogdan Bogdanovic, Vladimir Stimac.

Turnuvanın İspanya ile birlikte en önemli favorilerinden biri. Birçok kilit oyuncusunun yokluğuna rağmen D Grubu’nda da zirvenin ilk adayı onlar.



Ruslarla ilk maç kritik

RUSYA:

Alexey Shved, Timofey Mozgov.

Set oyunlarında başarılı, savunma ve boyalı alan hücumu konusunda da etkililer. Gruptaki ilk maçta mağlup ettiğimiz takdirde avantajımız büyük.



Sürpriz potansiyeli...

LETONYA:

Kristaps Porzingis, Davis Bertans.

Yıldızlarının bireysel yetenekleri ve takım halinde bir ekolü temsil etmeleri sebebiyle fark yaratabilirler. Sürpriz çıkış yapabileceklerin başındalar.



Tedbirde fayda var

BELÇİKA:

Jonathan Tabu, Maxime De Zeeuw.

İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsviçre’li eleme grubunda bir tek İzlanda’ya yenilip 5/1’lik seriyle geldiler. Onlara karşı tedbirli olmakta fayda var.



‘Zayıf halka’ ama...

BÜYÜK BRİTANYA:

Andrew Lawrence, Daniel Clark.

Grubun ‘en zayıf halkası’ desek de dikkatli olmalıyız. Macaristan, Makedonya ve Lüksemburg’lu eleme grubundan 3/3’lük seri ile çıkabildiler.



TÜRKİYE’NİN GRUP MAÇLARI PROGRAMI

TARİH SAAT RAKİP

Bugün 21.00 Rusya

Yarın 21.00 B. Britanya

4 Eylül 21.00 Sırbistan

5 Eylül 21.00 Belçika

7 Eylül 20.45 Letonya

* Maçların tamamı Ülker Arena’da oynanacak.



TURNUVADA 2. GÜN MAÇ PROGRAMI

GRUP SAAT MAÇ

C 15.00 Macaristan-Hırvatistan

C 17.45 İspanya-Karadağ

C 20.30 Romanya-Çekya

D 14.15 Belçika-Büyük Britanya

D 17.00 Sırbistan-Letonya

D 21.00 Türkiye-Rusya

* C Grubu maçları Romanya’da oynanacak.