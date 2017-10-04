"Haydi tribünlere"

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin açılış haftasında Darüşşafaka Basketbolu konuk edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı zorlu randevuya hazırlanıyor.

Mavi yeşilliler bu mücadelenin hazırlıklarının TOFAŞ Spor Salonu’nda sürdürürken, Başanternör Orhun Ene ise DHA’yaaçıklamalarda bulundu. Darüşşafaka Basketbol’un iyi bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Her ne kadar geçtiğimiz sezonki kadrosundan önemli isimleri kaybetseler de, başlarında çok kaliteli bir antrenör var ve iyi bir ekip kurdular. Zor bir maç olacak" dedi.

HAYDİ TRİBÜNLERE!

Bursalı basketbolseverleri maça davet eden Orhun Ene, seyirci desteğini arkalarına alarak iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyledi. "Seyircimizle birlikte, her takımı iç sahada yenebilecek güçteyiz. Basketbolseverleri tatmin eden, iyi bir mücadele sergileyerek bu maçı da kazanma arzusundayız" diyen deneyimli çalıştırıcı, sakat oyunculara dair de bilgiler vererek şöyle konuştu: "Sammy Mejia ve Morgan oynayabilecek. Henry de takımla birlikte çalışmalara başladı, o da Darüşşafaka Basketbol maçına hazır olacak."

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan TOFAŞ’ın ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Darüşşafaka Doğuş maçının biletleri satışa çıktı. 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.15te Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri biletix.com dan online satışa sunulurken, mücadelenin bilet satışına maç günü de salon gişesinden devam edilecek. Bilet fiyatları ise şu şekilde; VIP 1 (50.00 TL), VIP 2 (40.00 TL), Çekme Tribün (40.00 TL), Normal Tribün (20.00 TL), Rakip Tribün (20.00 TL).