Haydi Enes, bir daha! Rakip bu sefer Levante...
Geçtiğimiz hafta sonu Celta Vigo deplasmanında sezonun kendi adına ilk golünü atan Enes Ünal, Levante karşısında neler yapacak? Takımlardan son haberlere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...
- Forvet alternatiflerinden Keko ve Daniele Verde sakat.
- Milli oyuncumuz Enes Ünal, ilk 11 başladığı ilk 3 maçın aksine, bu sefer yedekten girdiği Celta Vigo maçında, sezonun kendi adına ilk golünü attı.
- Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Valladolid, 5 maç sonunda 3 puan toplayabildi ve ligin dibine demir attı.
- Armando Sadiku sakat. Tecrübeli sağ bek Coke de sakat.
- Valladolid ile oynadıkları son 5 maçta yenilgi yüzü görmediler. (3 galibiyet - 2 beraberlik)
- Real Betis deplasmanında kazanarak lige başlamışlardı ama sonrasındaki 4 maçın 3'ünü kaybettiler.
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