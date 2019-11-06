Haydi Aslan bu son şansın
A Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde devam edebilmeleri için bugünkü maçtan puan almaları şart.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bugün deplasmanda İspanya’nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği maç, TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1’den yayınlanacak.
Grupta 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde 2. tura kalma şansını sürdürebilmesi için bugünkü maçtan mutlak puan alması gerekiyor. Sarı kırmızılılarda Falcao, Şener, 4 puanla ikinci sırada yer alan İspanyol ekibinde Naco, Bale, Asensio ve James Rodriguez, sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
PSG-CLUB BRUGGE
Gruptaki diğer maçta, 9 puanlı lider PSG, 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge’ü ağırlayacak. Başkent Paris’teki karşılaşma, TSi 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.
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