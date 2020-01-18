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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Haydar Yılmaz resmen Gaziantep'te!

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Haydar Yılmaz resmen Gaziantep'te!

Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı kaleci Haydar Yılmaz ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen kaleci Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende başkan Büyükekşi'nin, yeni transfer Haydar Yılmaz'a başarı dileklerinde bulunup, tecrübesiyle takıma çok şey katmasını beklediklerini ifade ettiği aktarıldı.

Tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz'ın ise büyük bir camia geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söylediği belirtildi.

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