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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Haydar Yılmaz: 'İkinci yarı daha zorlu geçeğinin farkındayız'

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Haydar Yılmaz: 'İkinci yarı daha zorlu geçeğinin farkındayız'

Devre arası kampında hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz, "İkinci yarı, ilk yarıya göre çok zorlu geçeceğinin farkındayız. Biz de ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha iyi olmak için daha sıkı çalışacağız. Daha iyi bir birlik ve beraberlik ortaya koyacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 6 sezondur kalesini koruyan tecrübeli kaleci 34 yaşındaki Haydar Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Yılmaz, "Olumlu ve verimli bir kamp geçiyor. Tabii ki aşırı yorgunluklar da oluyor. Amacına uygun çalışmalar gerçekleştiriyor hocalarımız, keyifli ve moralli geçen bir kamp dönemindeyiz. Bizim için bu zamanın handikap olan kısmı ise hava şartları oldu. Alanya’da son zamanlarda aşırı ve yoğun bir yağmur yağışı var. Soğuklar etkiliyor ama bu da bizim hızımızı kesmiyor, çalışmalara son sürat devam ediyoruz. Önümüzde 3-4 günlük bir kamp süreci daha var. Kampın inşallah hatasız ve kazasız bir şekilde bütün takım arkadaşlarım adına iyi geçmesini umuyorum” dedi.

“Daha iyi olmak için daha sıkı çalışacağız”

Sezonu da değinen Yılmaz, geçtikleri 2 sezona nazaran çok fazla bir değişikliğin olmadığını söyledi. Yılmaz, "Alanyaspor’da 6 sezondur forma giyiyorum. Geçtiğimiz 2 sezona nazaran aslında çok fazla değişiklik yok. Bu puanlama da aynı zaten. Süper Lig’de 3. sezonum. 18 puanla devreyi görüyoruz ama geçtiğimiz senelere göre ben aslında biraz daha ümitliyim. Çünkü kalitesi, enerjisi ve sinerjisi daha yüksek bir kadro yapımız var. Tabii ki ikinci yarı ilk yarıya göre çok daha zorlu geçeceğinin farkındayız. Biz de ona göre çalışmalarımız sürdürüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha iyi olmak için daha sıkı çalışacağız. Birlik ve beraberlik ortaya koyacağız. Taraftar ise şehri yalnız bırakmayacak. Böylelikle üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

“VAR sistemi olumlu etki yaşatıyor”

Bir gazetecinin 'VAR sistemini nasıl görüyorsunuz?’ sorusuna da yanıt veren Yılmaz şunları söyledi:
"VAR sistemi geldiğinden beri Türkiye’de penaltı daha sık olmaya başladı. VAR sistemi bu anlamda olumlu. Ofsaydı da etkiyor. Tabii ki olumlu yönleri de var. Büyük takımlar çok puan kaybetti. Geçtiğimiz sezonlara göre çok enteresan maçlar yaşandı. VAR sistemi olumlu etki yaşatıyor bence Türk futbolunda” ifadelerini kullandı. ‘Süper Lig’de bu sence kim şampiyon olur?’ sorusuna da cevap veren Yılmaz, "Şu an lig çok karışık, en büyük favori Başakşehir gözüküyor. Kasımpaşa da bir sürpriz yaptı. Malatya’nın da iyi bir gidişatı var. Şampiyon Başakşehir olur diye tahmin ediyorum. Şampiyonluğa daha yakın, oynadığı futbolda ortada ve iyi transferler de yapıyor. Onlar daha şanslı gibi geliyor bana” dedi.

“İyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum”

Takımdaki performansına da değinen Yılmaz, "Geçtiğimiz sezonlara göre bu sezonun başından devre arasına kadar olan performansımdan bireysel olarak açıkçası kendi adıma tatmin olmadım. Kötü kaleci miyim tabii ki değilim. Kendimin de farkındayım ve iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Bu bir megalomanlık olarak algılanmasın kesinlikle, kişi kendini bilir. Ben bu ligde var olabilecek kaleci olduğumu düşünüyorum ama bir takım şansızlıklar yaşıyorum. Türk futbolunun geneline bakacak olursak bu sezon zaten kalecilerle alakalı büyük bir şansızlık var. Volkan Demirel gibi üst düzey bir kaleci kadro dışı kaldı. Volkan Babacan geçtiğimiz yıllarda milli takımda oynayan ve ligi omuzlayan bir kaleciydi. Şimdi oynamıyor. Onur Kıvrak kadro dışı kaldı, kötü bir süreçte. Beşiktaş’a alınan kaleci Karius inişli çıkışlı grafik sergiliyor” ifadelerini kullandı.

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