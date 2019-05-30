Hayatın anlamı Galatasaray

"Benim için Galatasaray, ‘Ev ve aile’ demek. Hayatın anlamı ise; her zaman gerçek dostlarımla birlikte sevinip üzülmektir... Koca bir sezon boyunca, altyapıdan gelen oyuncularımız ve tüm ekibimizle beraber gülüp, beraber üzüldük. Onlar iyi ki var... Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, Türk sporunu besliyor. Ancak medyanın kadın basketboluna ilgisinin artması gerekiyor."

GALATASARAY Kadın Basketbol Takımı Koçu Efe Güven ve Basketbol Şubesi Basın Sorumlusu Mete Budak ile buluşup, keyifli bir basketbol sohbeti yapmak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeyim... Hem koç hem de sevgili Mete zorlu ama kısıtlı şartlara rağmen başarılı geçen sezon sonrası, tüm misafirperverliklerini sergiliyor.

Futbol ve erkek basketboldaki yoğunluğum sebebiyle bu sezon hak ettiği değeri gösteremediğim kadın basketbolu konusunda kendilerinden detaylı bilgiler almak için orada olduğumu anlatıyorum. Herkesin neredeyse her konuda ‘uzman’ olduğunu iddia ettiği ülkemizde, hatalardan ders çıkarıp yeri geldiğinde, “Bilmiyorum” diyebilmek zor olmamalı.

"Burada doğup, burada büyüdüm"

EFE Koç ile sohbetimize, birçok röportajda klasik haline gelen sorumla başlıyorum... * Sizce, bu hayatın anlamı ve anlamsızlığı nedir koç? - Hayatın anlamı bence dürüst olmak... Etrafınızdaki gerçek dostlarınızla beraber sevinip, beraber üzülmek... Hayatta doğru izler bırakmak. Hayatın anlamsızlığı da başkalarının başarısızlığını isteyerek bundan mutlu olmak... * Peki, G.Saray’ın anlamı? - Benim için Galatasaray, “Ev ve aile” demek. Burada doğdum ve büyüdüm. Koca bir sezon boyunca, altyapıdan gelen genç oyuncularımız ve tüm ekibimizle hep beraber gülüp, hep beraber üzüldük. Onlar iyi ki varlar...

"Hedefim, babam gibi bir baba olabilmek..."

"Hayatımda hep; çok büyük bir antrenör ya da spor insanı olmak yerine, babam gibi bir baba olmak istemişimdir."

Basketbol ve Galatasaray’la nasıl tanıştınız? - 1985 doğumluyum. 1995’te basketbola başladım. Babam, Çavuşoğlu Spor Kulübü’nün başkanıydı. Daha sonra profesyonel liglerde de 2-3 sene oynadım. - İstanbul Üniversitesi BESYO’yu kazandıktan sonra bir antrenör ağabeyimin vasıtasıyla 2006’da Galatasaray Spor Kulübü’ne giriş yaptım. O dönemden beri her kademede çalıştım, şimdi de A takımda başantrenörlük görevini üstleniyorum. * Aileniz bu süreçlerde size ne şekilde destek oldu? - Ailemin yeri apayrı... Bu işi ailem için yapıyorum. Hayatımda çok büyük bir antrenör ya da spor insanı olmak yerine babam gibi bir baba olmak istemişimdir. Allah da bana bir tane 4 yaşında erkek çocuğu nasip etti. Şimdi hayatımı ona ve aileme, eşime adadım. Yaşam amacım ailem...

G.Saray-F.Bahçe rekabeti sporumuzun can damarı

Efe Güven, “Yarış harika ama derbi sonrası bile basın toplantılarına 1-2 kişi geliyor. Bu sayı ve basın mensuplarının ilgisi artmalı” dedi.

G.SARAY ile F.Bahçe arasındaki rekabete dair görüşlerini sorduğum koç Efe Güven, “Türk sporunda olmazsa olmaz... Dışarıda çocuklar top oynarken bile G.Saray-F.Bahçe diye oynuyorlar. Küçüklüğümüzde biz de bunu yaşadık. Bizim yarı final serisinin 3-2 bitmesi bir farkındalık yarattı. İnsanlar kadın basketbolunu konuşmaya başladı. Gözler buraya çevrildi. Sosyal medyada özellikle herkes paylaşımlarda bulundu. Tüm sezon görmediğimiz ilgiyi orada gördük” şeklinde konuştu.

“Daima artmalı...”

Koç, “Rekabetin her geçen gün artması gerek. Sporumuzun can damarı çünkü. Yarış harika ama derbi sonrası bile basın toplantısında 1-2 kişi var. Bu sayı ve basın mensuplarının ilgisi artmalı” dedi.

Işıl Alben bütün takıma ablalık yaptı

Koç Efe Güven, “Altyapımızdaki 5 değerli arkadaşa A takımda yer verdik. Seneye 12 kişilik kadroda 8 altyapı oyuncumuz olacak” diye konuştu.

SARI kırmızılı ekibin başarılı koçu Efe Güven, geride kalan sezonu değerlendirip, gelecek seneye dair açıklamalar da yaptı. Güven, “Altyapımızdaki 5 değerli arkadaşa A takımda yer verdik. Seneye 12 kişilik kadroda 8 altyapı oyuncumuz olacak. Önümüzdeki yıl sakatlıktan dönecek Meltem Yıldızhan da aramıza katılacak. Sezon başı gençlerle ilgili misyonumuzu kaptanımız Işıl’a da anlattık. O da, takımına ablalık yaptı. Kaptan, arkadaşlarını sonuna dek sahiplendi” dedi.

‘Taraftarımıza teşekkürler’

KOÇ Efe Güven ayrıca şunları söyledi: - Yaptığımız işten hep keyif aldık. Zor geçeceğini biliyorduk sezonun... Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. İnsanların beklentisinin üzerinde bir performansla bitirdik sezonu. Play-off’a 6. sıradan girip 3. bitirdik. - Bence adı yarı final olan ama aslında ligin finali olarak oynanan seride 3-2 son 4 dakikada seriyi kaybettik. Belki son 4 dakikayı akıllı oynayabilseydik bugün daha farklı bir konuşma yapıyor da olabilirdik.

‘Gündemimizde 5 isim var’

ÖNÜMÜZDEKİ sezon için şu an görüştüğümüz yerli ve yabancı 5 isim var. Bayram sonu bazılarını açıklayacak duruma gelebileceğimizi düşünüyorum. Transfer konusunda çok erken çalışmaya başladık.

- Ancak Fenerbahçe serisi nedeniyle planlarımızı biraz erteledik. Çünkü son maçı kazansak EuroLeague’e kalacaktık. Planlarımızı yaptık, istediğim oyuncuları yönetime verdim. Yakında durum netleşecek.

REHBERiM ERTUĞRUL HOCA

Güven, “Kadın ve erkek basketbol şubeleri olarak biz bir ekibiz” dedi.

G.SARAY Kadın Basketbol Takımı Koçu Efe Güven’e, “Bu sezon kadın ve erkek basketbol şubeleri dikenli yollarda yürüdü. Sayın Ertuğrul Erdoğan da büyük bir hikâye yazıyor. Kendisiyle irtibatta mısınız?” diye soruyorum. Güven, şunları söylüyor: - Ertuğrul Ağabey ile bu sezon tanıştım. İkimiz de aynı sıkıntıları yaşadık. Benden çok daha tecrübeli olduğu için bu sıkıntıların çözümünde bana rehberlik etti ve etmeyi sürdürüyor. ‘Varlığı bir mutluluk’ - Her gün en az 10-15 dakika konuşuyoruz. Biz bir ekibiz. Kadın veya erkek diye ayırt etmeden bu yolda beraber yürüyoruz. - Ben de elimden geldiği kadarıyla koça destek olmaya çabalıyorum. Özellikle işin psikolojik tarafında bu sezon bana rehberlik etti. Onunla aynı çatı altında olmak beni mutlu ediyor. İnşallah uzun yıllar burada birlikte emek vermeye devam ederiz.

BASKETBOL ÖZERKLEŞTiRiLMELi

“TÜRKİYE’de medyanın kadın basketboluna ilgisi artmalı... Maalesef kadın basketbolunun sadece adı var, yeri yok” diyen koç Efe Güven, “Bence basketbolu özerkleştirmek gerekiyor. Basketbola giren ve çıkan para belli olmalı. Burada iş TBF’ye de düşüyor bence. Federasyonun projeleriyle kurtuluş olabilir” şeklinde konuştu.

iBRAHiM KUTLUAY HAYRANIYDIM

Koç Efe Güven en sevdiği efsanelere dair, “Basketbol oynadığım dönemlerde İbrahim Kutluay çok popülerdi. Sahadayken kendimi ona benzetmeye çalışırdım ve onun gibi olmak istiyordum. NBA üzerinden değerlendirirsek de tabii ki Michael Jordan en beğendiğim basketbolcuydu. Tracy McGrady’ye de ciddi bir hayranlık duyuyordum” ifadelerini kullandı.

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