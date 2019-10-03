Hayata hareket kattılar
Bahçeşehir Sevinç Koleji tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, “Hayata Hareket Kat” adı altında farkındalık etkinliği düzenlendi.
Okul Müdürü Çağatay Perem’in öncülük ettiği ve Bahçeşehir Göleti çevresinde düzenlenen yürüyüşe öğretmenlerle öğrenciler katıldı.
Obezite karşıtı ve hareketli hayatı özendiren, “Hareketli yaşam, kalbimiz ve sağlığımız için çok önemli”, “Yürüyüş yap sağlıklı kal”, “Obeziteyi yürüyüşle aş” şeklinde pankartları taşıdı. Öğrenciler yürüyüşün ardından spor yaparak etkinliği tamamladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle