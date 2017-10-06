Hayale kapılmayalım! Kayserispor...

Lig'de 8'inci hafta Kardemir Karabükspor deplasmanına gidecek olan Kayserispor antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Romen teknik adam Marius Sumudica, "Üç gün ara verdikten sonra antrenmanlarımıza başladık. Karabükspor maçına bir haftalık zamanımız var, iyi hazırlanacağız. Rakibimizin hocası değişti ve ligde beş puanları var. Yeni hocası değişen takımda futbolcuların konsantresi artıyor. Yolumuz uzun. Karabük'e karayolu ile gidip orada da 1-2 antrenman yapacağız. Takımımızda hafif sakatlığı bulunan Atilla'dan başka eksik bulunuyor. Galatasaray maçından itibaren yenilgimiz bulunmuyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli takımlarda bulunan futbolcularımızın sakatlanmadan gelmelerini umuyorum. Benim hedefim takıma güzel oynatıp taraftarı tribüne çekmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum.geçen sezon 4 bin taraftar ortalamasına oynayan takım bu sezon 18-20 bin taraftar ortalamasına karşı oynuyor. Güzel futbol oynatmaya devam edeceğiz. Taraftarımız hayale kapılmasın, benim amacım takımım öncelikle alt sıralardan kurtarmak. Kayserispor geçen sezonu düşme potasının bir sıra üstünde bitirmişti bu sezon öyle olmamasını diliyorum" diye konuştu.

KAYSERİ GARNİZON KOMUTANINDAN KAYSERİSPOR'A ZİYARET

Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Karabükspor hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'a destek ziyaretinde bulundu. Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde, Karabükspor ile yapacağı maçın antrenmanlarını devam ettiren sarı-kırmızılılara destek ziyaretleri devam ediyor. Son olarak Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke tesislere gelerek yönetim ve sporcularla görüştü. Antrenman öncesi kısa bir süre teknik direktör Marius Sumudica ile konuşan Tuğgeneral Ercan Teke futbolculara tatlı ikram ettikten sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayseri Garnizon komutanı, kulüp başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri ile antrenmanı takip etti. Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Bedir, "Takımımız, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sezonun 8'inci haftasında oynayacağımız maç için çalışmalarımız devam edecek. Bu arada şehrimizin önde gelenleri zaman zaman takımımıza destek veriyorlar. Son olarak bütün iç saha maçlarımıza gelerek bize destek veren Garnizon Komutanımız bu sefer de tesislerimize gelerek bizleri ziyaret etti. Kayserispor'a desteği olduğunu söyledi. Sağ olsunlar zaten her zaman yanımızdalar. Sürekli desteklerini görüyoruz. Bu gün de ziyaretleri ile memnun olduk. Bundan sonra da kendilerini tribünde görmekten çok mutlu olacağımızı söylemek isterim. Ziyaretten dolayı mutlu olduk. İnşallah bundan sonra da hep böyle tüm Kayseri olarak tek yürek oluruz" dedi.

Düz koşu ile başlayan antrenman kondisyon ve pas çalışması ile devam etti. Asamoah Gyan uzun zaman sonra takımla çalışmalara başlarken hafif sakatlığı bulunan Atilla Turan takımdan ayrı çalıştı.