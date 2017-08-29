HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM

Kendisine ait sosyal medya hesabından mesaj paylaşan yıldız futbolcu taraftara şu sözlerle seslendi: “Bize bağırın, bizi eleştirin, ben de oynanan oyundan dolayı hayal kırıklığı içindeyim. Milli takım kampına katılmadan önce bu maçı yorumlamadan duramam. Arsenallılar çok üzgünüm. Özellikle de Liverpool'a gelip bizi mücadele ederken görmek isteyen taraftar için üzgünüm.” Arsenal deplasmanda karşılaştığı Liverpool karşısında hiçbir varlık göstermemiş ve 4-0 gibi ağır bir yenilgi almıştı. Arsenal taraftarı ve İngiliz gazeteleri takımı çok sert eleştirmiş ve tepki göstermişti. Arsenal Teknik Direktörü Wenger de maçta yaşadığı hayal kırıklığı şu sözlerle dile getirdi: “Her şey yanlıştı. Böyle bir karşılaşma için biz birinci dakikadan son dakikaya kadar gereken seviyede değildik. Ne fizik, ne teknik ne de mental olarak hazır değildik.”