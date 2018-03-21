Hawks'tan Utah'a büyük darbe! Schröder rekor kırdı...
Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz sahasında Atlanta Hawks'tan beklenmedik bir darbe yedi ve 99-94 kaybetti.
Dennis Schröder 41 sayıyla (6/10 serbest atış, 3/7 üçlük, 13/21 iki sayı) ile kariyer rekorunu kırdı, 7 asist, 5 de ribaund üretti. Dewayne Dedmon 15 sayı, 15 ribaund, 4 asisty, 2 top çalma, 1 blok, Taurean Prince
11 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı ve çift haneli skorla ulaşan diğer oyunculart oldu.
Utah'ta Ricky Rubio 23 sayı (3/7 üçlük), 3 ribaund, 2 asist, Donovan Mitchell 24 sayı (1/10 üçlük), 6 ribaund, 4 asist, Joe Ingles 16 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Rugy Gobert 15 sayı, 16 ribaundluk istatistiklerine karşın takımlarını yenilgiden kurtaramadı.
- BASKETFAUL -
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