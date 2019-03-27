Hawks'ın çaylağı Young, Jordan ve Curry'i geçti
Atlanta Hawks'ın çaylak oyuncusu Trae Young büyük bir başarıya imza attı.
Atlanta Hawks'ın New Orleans Pelicans'ı deplasmanından 130-120 mağlup ettiği maçta çaylak oyun kurucusu Trae Young 33 sayı, 12 asistle mücadele etti.
NBA'deki ilk sezonunda altıncı kez bir maçta 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçen Young, çaylak sezonunda en fazla 30 sayı, 10 asistlik performans sergileyen oyuncular listesinde NBA'in efsane oyuncusu Michael Jordan ve Golden State Warriors'un süper yıldızı Stephen Curry'yi geride bıraktı.
20 yaşındaki basketbolcu, 1960-61 sezonunda bunu 25 defa başaran Oscar Robertson'ın arkasında 2. sıraya yerleşti.
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