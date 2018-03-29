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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
29.03.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Havalimanında yaşayan sporcu için hem bakanlıktan hem TBF'den açıklama geldi

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Havalimanında yaşayan sporcu için hem bakanlıktan hem TBF'den açıklama geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir süredir Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdüren basketbolcu Mehmet Şanlı'nın durumuna ilişkin olarak, federasyonun gerekli girişimleri yaptığını ancak basketbolcunun tedavi için çaba göstermediğini söyledi.

Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kupa töreni öncesinde konuyla ilgili basın mensuplarının sorusunu cevaplayan Bakan Bak, "Basketbol Federasyonu'muz gerekli çabaları göstermiş. O arkadaşımız takip ettiğimiz kadarıyla tedaviye yanaşmıyor. Bu arkadaşımızla ilgili olarak Sayın Federasyon Başkanımız girişimlerde bulunmuş. Federasyonumuz sporcumuza ev tutmuş, tedavisi için çaba göstermiş. Sporcunun bu desteğe ihtiyacı var. Sporcunun sorunlarıyla alakalı bir durum." diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da basketbolcunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak bize düşen görevi Bakanlığımızla birlikte her zaman istişare ederek yaptık. Hiç kimsenin görmek istemediği bir tablo. En kısa zamanda buna da bir netice bulunur." ifadelerini kullandı.

Konunun herkesi üzdüğünü anlatan Türkoğlu, "Federasyon olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Bu konu son birkaç günün konusu değil, son 5-6 ayın konusu. Biz 6 ay önce bu arkadaşımızı tekrar havaalanında bulduğumuz zaman gerekli tedbirlerimizi aldık, gerek tedavi olsun gerekse de geçinme anlamında." şeklinde konuştu.

Doktorlar adına konuşmasının doğru olmayacağına dikkati çeken Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İstenilen tedaviye uymaması, doğal olarak ilaçları zamanlı şekilde kullanmaması hastalığını tetikliyor. Tekrar girişimlerimizi yapacağız. Arkadaşımızın bu tedaviye sahip çıkması ve bu tedavi sürecinde kalması gerekir. Tedaviyi aksattığında tekrar bu noktalara gelecek. Bu noktaya gelmesi bizi üzdü. Tekrar başa dönmüş bulunuyoruz."

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