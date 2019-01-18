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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
18.01.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Havalimanı kulesinden Fenerbahçe Beko'ya zafer tebriği

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Havalimanı kulesinden Fenerbahçe Beko'ya zafer tebriği

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 19’uncu haftasında deplasmanda kazandığı Gran Canaria maçının ardından İstanbul’a döndüğü sırada Sabiha Gökçen Havalimanı kulesinden zafer tebriği aldı.

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında, deplasmanda İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 yendiği maçından ardından İstanbul’a döndü.

Fenerbahçe Beko kafilesini taşıyan Airbus 320-214 tipi ve FH1907 sefer sayılı özel uçağın pilotu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak için alçaldığı sırada kule ile iletişime geçti. Alçalma için izin isteyen pilota kule görevlisi, "Dünkü zaferlerinden dolayı takımı tebrik ediyorum" dedi.

Bunun üzerine uçağın pilotu kuleye, "Teşekkürler efendim ileteceğim kendilerine" diyerek tebriği takıma iletti.

Fenerbehçe Beko,THY Avrupa Ligi'nde 17'nci galibiyetini alırken liderliğini korudu. Alt sıralardaki Gran Canaria ise 13'üncü mağlubiyetini elde etti.

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