Havada ölümden döndüler! NBA yıldızları...

Minnesota Timberwolves deplasmanından 119-116 mağlup ayrılan Oklahoma City Thunder dönüş yolunda büyük tehlike atlattı…
Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin fette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.
Oklahoma City Thunder’ın İspanyol oyuncusu Alex Abrines, olay için şaşkınlığını gizleyemedi ve twitter üzerinden “Hangi hayvan / nesne uçakla aynı yükseklikte uçuyor ve buna neden olabilir???” paylaşımını yaptı. (Skor)